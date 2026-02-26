自由電子報
娛樂 最新消息

K董快看！蔡依林炒熱布拉格航點熱度 網獻計多條新航線主題曲

蔡依林親赴布拉格拍攝MV，網友大讚人美景也美。（凌時差提供）蔡依林親赴布拉格拍攝MV，網友大讚人美景也美。（凌時差提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕星宇航空第一條歐洲航線選定捷克布拉格，天后「Jolin」蔡依林受邀擔任航線大使，特別前往布拉格重新拍攝23年前的作品《布拉格廣場》MV，粉絲非常感動，甚至特別謝謝星宇航空，因為當年這首歌並沒有真正飛往布拉格取景拍攝MV，如今因為星宇拓展新航線，終於讓歌迷看到最對味的《布拉格廣場》。

網友感動之餘，也紛紛獻計，希望星宇航空董事長「K董」張國煒可以好好考慮，未來若再開設新航線，Jolin還有多首歌曲可以當主題曲，幽默建議，若開設印度航線，可以邀請Jolin去當地拍《舞孃》MV，如果開設希臘航線，則不妨找Jolin唱《許願池的希臘少女》，又或是開設西班牙馬德里航線，Jolin也有現成的《馬德里不思議》可以當主題曲，雖然只是趣味提議，但獲得網友熱烈迴響。

而除了Jolin，另外深受網友青睞的則是伍佰，眾多網友一致認為，如果開設挪威航線，絕對少不了邀請伍佰當推廣大使，他的經典歌曲《挪威的森林》一定是無可取代的主題曲。

蔡依林親自擔任新版《布拉格廣場》單曲製作人。（凌時差提供）蔡依林親自擔任新版《布拉格廣場》單曲製作人。（凌時差提供）

這次Jolin拍攝的《布拉格廣場》MV，被網友大讚人美景也美，看了真的會想飛去布拉格旅行，星宇航空「台北-捷克布拉格」機票即日起全面開賣，並將於8月1日正式啟航，除了粉絲熱烈討論Jolin這首重新改編並親赴布拉格拍攝的MV，就連五月天主唱阿信也在社群轉發，並提到：「真的去布拉格廣場了。」

