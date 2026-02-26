自由電子報
娛樂 最新消息

奧斯卡準影后起死回生成人妻！《科學新娘！》攜手蝙蝠俠浪漫逃亡

〔記者許世穎／綜合報導〕今年以《哈姆奈特》被看好一舉封奧斯卡影后的潔西伯克利，在新片《科學新娘！》中徹底翻轉過往形象，以近乎失控的情緒張力，詮釋意志狂烈、渴望愛與自由的「科學新娘」，交出從影以來最暴烈、也最震撼人心的一次演出。

潔西伯克利在《科學新娘！》徹底翻轉過往形象。（華納兄弟提供）潔西伯克利在《科學新娘！》徹底翻轉過往形象。（華納兄弟提供）

電影一開場，潔西飾演的角色便意外身亡，隨後遭瘋狂科學家復活，成為「科學怪人的新娘」。她與奧斯卡得主、「蝙蝠俠」克里斯汀貝爾飾演的科學怪人組成一對不被世人理解的亡命鴛鴦，在追逐與質疑之中展開一段瘋狂、暴力卻又極致浪漫的逃亡旅程。就連克里斯汀都盛讚：「她的表演完全超出我的想像，每一場戲都把能量推向極限，和她對戲是一種極其刺激的體驗。」

本片由演而優則導的瑪姬葛倫霍執導，為了將角色內在的混亂與渴望推向極致，她選擇以IMAX攝影機拍攝全片，並大量運用變形鏡頭，營造扭曲而夢幻的視覺質地，讓影像本身也成為情緒的一部分。兩位實力派演員的正面交鋒，使《科學新娘！》躍升為年度最受矚目的話題鉅作。

向來以細膩、壓抑情感著稱的潔西，此次選擇全面釋放，將「科學新娘」內心深處的恐懼與渴望毫不保留地攤開。角色歷經死亡與重生，從迷惘、抗拒到與科學怪人情感交纏、徹底覺醒，表演層層遞進、情緒持續堆疊，堪稱她演藝生涯中最具爆發力的一次蛻變。

克里斯汀貝爾（左）和潔西伯克利在《科學新娘！》瘋狂演出。（華納兄弟提供）克里斯汀貝爾（左）和潔西伯克利在《科學新娘！》瘋狂演出。（華納兄弟提供）

潔西透露：「我讀完劇本的瞬間，馬上感受到恐懼、赤裸、興奮、被挑動和被喚醒。」她更直言：「這個故事的情感非常強烈，充滿狂野的激情，以一種全新的電影語言呈現，而且終於讓過去從未開口說話的科學新娘，擁有了自己的聲音。」如此近乎失控的詮釋，也讓「科學新娘」從經典符號蛻變為一個充滿生命力、慾望與掙扎的當代女性形象，為這段熟悉的故事注入嶄新靈魂。

導演瑪姬則分享，當年參與《黑暗騎士》時，首次體驗IMAX帶來的沉浸震撼，畫面幾乎佔滿整個視野，令她印象深刻。因此這次執導《科學新娘！》，她決定全面採用IMAX規格拍攝，打造前所未見的觀影體驗。她表示：「在IMAX影廳裡，當一個已經死去、既狂野又帶有魔幻氛圍的人對你說話時，畫面就會突然放大、蓋滿整個大銀幕，你會非常真實地感受到那股強大力量。」

甚至連IMAX負責人看完成片後也驚嘆：「從來沒有人這樣使用IMAX規格！」透過畫面比例的即時轉換與壓迫感十足的構圖設計，角色內心的瘋狂與掙扎被無限放大，讓觀眾彷彿被直接捲入這場危險又迷人的情感風暴之中。

《科學新娘！》以IMAX特製拍攝，將於3月4日包括2D、IMAX、Atmos、Dolby Cinema 同步在台上映。

