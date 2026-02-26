自由電子報
娛樂 最新消息

10個月來台3次太狂！日透明系歌手MV藏台南彩蛋

〔記者鍾志均／台北報導〕日本透明系創作女聲川西奈月，短短10個月內3度來台，從台中、台北唱到台南，舞台規模一場比一場大。更狂的是，她竟然「順便」在台灣拍了兩支MV，效率高到讓粉絲直呼：「妳是來出差的吧？」

日本透明系女聲川西奈月10個月來台四次，拍了兩支MV。（Welcome Music提供）日本透明系女聲川西奈月10個月來台四次，拍了兩支MV。（Welcome Music提供）

川西奈月去年底受邀參加「台南好YOUNG 耶誕搖滾耶誕演唱會」，原本只是活動演出，沒想到她竟然利用空檔拍攝單曲《問題集》MV。

影片上架後，不少台灣粉絲才發現畫面裡熟悉的街景：「等等，這不是台南嗎？」包括國華街、安平等地通通入鏡。

加上她之前推出的《理想的女孩》台北版MV，等於在台灣完成兩支作品；來三次、拍兩支，被網友封為「最高效率透明系女聲」。

川西奈月台北演唱會。（Welcome Music提供）川西奈月台北演唱會。（Welcome Music提供）

川西奈月坦言，出道以來最大規模的舞台就在台灣，這也是她格外重視這次專場的原因。

這次她將於本週六（28日）在台北HANA SPACE舉行「川西奈月 ONEMAN LIVE last piece In Taipei」，不只帶來更多自創作品，還會安排自彈自唱橋段，甚至準備翻唱曲目。

另外，她特別邀請台灣好友凱拉Kyla擔任嘉賓，兩人將合體完成演出。粉絲猜測可能會有驚喜合唱橋段；川西奈月演唱會票價1580元，目前已在KKTIX開賣。

