娛樂 電影

戲院音浪衝到最高點！國家級警報狂響 交織電影音效有夠共感

〔記者許世穎／綜合報導〕勇奪2025年坎城影展評審團獎的《穿越地獄之門》持續成為獎季焦點，提名本屆奧斯卡最佳國際影片與最佳音效，被外媒視為強勢問鼎的「黑馬之作」。台灣上映更推出Dolby Atmos版本，於228連假將以震撼音場衝擊全台，讓影迷把2026的好運炸起來！

日前電影公司舉辦《穿越地獄之門》口碑試片，當放映進入低頻轟鳴的沙漠銳舞派對橋段時，戲院內音浪正衝到最高點，手機卻突然響起國家級地震警報！聲響震動與電影音效交織，讓全場觀眾一度分不清現實與電影。

《穿越地獄之門》提名本屆奧斯卡最佳國際影片與最佳音效，被外媒視為強勢問鼎的「黑馬之作」。（東昊提供）《穿越地獄之門》提名本屆奧斯卡最佳國際影片與最佳音效，被外媒視為強勢問鼎的「黑馬之作」。（東昊提供）

所幸最後有驚無險，讓觀眾事後笑說：「太嗨了，還以為是 4DX ！」不過電影本身帶來的心理衝擊，卻讓不少人久久無法回神。甚至有樂團主唱觀影後情緒太過震撼，「幾乎是連滾帶爬離開戲院」，事後聯繫片商詢問失物招領，原來是失神到連水壺都忘了帶走！

在國外首映前，導演奧利佛勒賽特別請託觀眾不要暴雷，希望「讓每一位旅人有機會以嶄新的目光去觀看」。而台灣搶先場與特映場口碑已陸續炸開，不少觀眾直言「震撼到說不出話」、「無法言說只能親身體會」、「從未有過的觀影經驗」，更有人表示自己驚呼連連、看到最後「捏著鼻子不敢呼吸」，「完全是一場生命經驗了」！

《穿越地獄之門》在台上映祭出音效高規。（東昊提供）《穿越地獄之門》在台上映祭出音效高規。（東昊提供）

片中銳舞（rave）與沙漠派對場景，更在社群如IG與脆掀起討論熱潮，引發年輕世代的共鳴。有影城也推出「沉浸特別場」，邀請東京銳舞組織 Minna-no-Kimochi 主理人 Ichiro Tanimoto 擔綱開場DJ，以音樂作為進入電影的引力場，帶領觀眾沈浸在銳舞的魔幻力量。

《穿越地獄之門》今（26日）起在台上映，台灣院線全面響應。包括國賓大戲院鉅院廳、大巨蛋秀泰影城、桃園青埔新光影城及全台多家國賓影城紛紛盛大串聯，推出音效磅礡的「杜比場次」，片商也為此祭出「Dolby 限定海報」、「炸裂音箱海報」、「焰色流沙海報」、「國際版海報」等多款精美特典，讓影迷在感受心理與聲響雙重震盪之餘，也能將這場沙漠狂潮收藏帶回。

