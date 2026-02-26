《極限返航》首波評價出爐！今年首部偉大商業鉅片「必看太空史詩」

〔記者許世穎／綜合報導〕由男神萊恩葛斯林、柏林影后珊卓惠勒合作科幻鉅片《極限返航》將於下個月正式在全球上映，不過國際媒體搶先放映的首波評價已於社群爆出好評！這部由《蜘蛛人：新宇宙》系列鬼才主創菲爾洛德與克里斯多福米勒執導的科幻新作獲讚「必看太空史詩」，萊恩更被讚「閃耀之星」。

影評人Eric Marchen在X（前推特）上給出高度評價，寫道《極限返航》是「2026年第一部偉大的商業鉅片」。他提到：「菲爾洛德與克里斯多福米勒的這部必看太空史詩強勢升空，成為2026年首部偉大鉅片。」同時提到片中不少宛如來自外太空的攝影畫面直指星辰，而萊恩的精彩演出則穩穩錨定全片，「這部電影真的超讚！」

萊恩葛斯林在科幻新作《極限返航》為了拯救地球上太空。（翻攝自IMDB）

影評人Adriano Caporusso也在X上稱讚：「洛德與米勒最新作品將《霹靂五號》式的兄弟情誼推向歇斯底里的極致，同時又奉上一場節奏緊湊、令人心跳加速的太空史詩，讓真正的人性站上舞台中央，當然還少不了令人瞠目結舌的視覺效果。」

《Globe and Mail》影評記者Barry Hertz則在X上提到，萊恩展現了「銀河等級的魅力」。直言：「這就像是沒有那麼多『繁複元素』的《星際效應》。」娛樂記者Scott Menzel則在X上稱該片為「傑作」：「《極限返航》是一項史詩級的電影成就。菲爾洛德與克里斯多福米勒再度刷新標準，不僅交出他們至今最具野心的作品，也或許是最成熟完整的一部。」

《極限返航》首波評價出爐爆好評。（翻攝自IMDB）

電視主持人Jeff Conway也呼應好評，在X上表示：「這是一部成功融合幽默、科幻、劇情與懸疑的成熟之作。萊恩葛斯林是這個關於連結與逆境求生故事中的閃耀之星，而珊卓惠勒則是這部美麗電影溫柔的心臟。」

該片改編自《絕地救援》原著作者安迪威爾另一暢銷小說，萊恩在片中從一名教科學的教師「格雷斯博士」搖身一變成為太空人，為了拯救地球出任務，並與他取名為「洛基」的外星生物建立深厚情誼。《極限返航》將於3月18日在台上映。

《極限返航》終極預告：

