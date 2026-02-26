雷神飆戲暴風女！戲外鬥嘴不鬆口《復仇者聯盟5》有沒有同台

〔記者許世穎／綜合報導〕集合三位漫威英雄「雷神」克里斯漢斯沃、「浩克」馬克魯法洛和「暴風女」荷莉貝瑞主演的動作犯罪片《犯罪101》，在北美上映佳評如潮。三人在訪談中被問及到底在《復仇者聯盟：末日崛起》中的參與程度，當場給出趣味答案。

克里斯漢斯沃在動作犯罪片《犯罪101》飾演大盜。（索尼影業提供）

克里斯在片中和馬克飾演的警探還有荷莉同台飆戲、頂尖對決。由於三人都曾經飾演備受歡迎的超級英雄角色，訪談中荷莉開玩笑地問克里斯，暴風女究竟會不會出現在最新的復仇者聯盟中，毫無防備的克里斯尷尬的笑道：「這不要問我啊，可能是我們超能力的錯吧，太多暴風了，誰才是最強的暴風角色呢？我真的不知道啊，或許她有演啊哈哈！」

而三人合作新片《犯罪101》在北美上映以來，獲得影評及媒體的極高評價，目前在知名電影評論網站爛番茄拿下88%的新鮮度，代表觀眾喜好度的爆米花指數也高達85%，《滾石》雜誌盛讚：「它比你預期的還要出色。如果你已經把《烈火悍將》看過上千次了，不妨抽一晚來看這部。」

荷莉貝瑞在《犯罪101》和克里斯漢斯沃飆戲。（索尼影業提供）

電影改編自唐溫斯洛廣受好評的同名小說，克里斯飾演的大盜，接連在加州101號高速公路沿線完成多起驚天竊案，就在他盯上一生一次的終極目標、企圖以此完成「最後一票」的同時，執著破案、不肯放手的刑警緊追線索步步逼近，讓整場行動的風險與懸念持續升高。隨著這場價值數百萬美元的終極劫案即將展開，獵人與獵物之間的界線也逐漸模糊。《犯罪101》今天在台上映。

