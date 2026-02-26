自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

雷神飆戲暴風女！戲外鬥嘴不鬆口《復仇者聯盟5》有沒有同台

〔記者許世穎／綜合報導〕集合三位漫威英雄「雷神」克里斯漢斯沃、「浩克」馬克魯法洛和「暴風女」荷莉貝瑞主演的動作犯罪片《犯罪101》，在北美上映佳評如潮。三人在訪談中被問及到底在《復仇者聯盟：末日崛起》中的參與程度，當場給出趣味答案。

克里斯漢斯沃在動作犯罪片《犯罪101》飾演大盜。（索尼影業提供）克里斯漢斯沃在動作犯罪片《犯罪101》飾演大盜。（索尼影業提供）

克里斯在片中和馬克飾演的警探還有荷莉同台飆戲、頂尖對決。由於三人都曾經飾演備受歡迎的超級英雄角色，訪談中荷莉開玩笑地問克里斯，暴風女究竟會不會出現在最新的復仇者聯盟中，毫無防備的克里斯尷尬的笑道：「這不要問我啊，可能是我們超能力的錯吧，太多暴風了，誰才是最強的暴風角色呢？我真的不知道啊，或許她有演啊哈哈！」

而三人合作新片《犯罪101》在北美上映以來，獲得影評及媒體的極高評價，目前在知名電影評論網站爛番茄拿下88%的新鮮度，代表觀眾喜好度的爆米花指數也高達85%，《滾石》雜誌盛讚：「它比你預期的還要出色。如果你已經把《烈火悍將》看過上千次了，不妨抽一晚來看這部。」

荷莉貝瑞在《犯罪101》和克里斯漢斯沃飆戲。（索尼影業提供）荷莉貝瑞在《犯罪101》和克里斯漢斯沃飆戲。（索尼影業提供）

電影改編自唐溫斯洛廣受好評的同名小說，克里斯飾演的大盜，接連在加州101號高速公路沿線完成多起驚天竊案，就在他盯上一生一次的終極目標、企圖以此完成「最後一票」的同時，執著破案、不肯放手的刑警緊追線索步步逼近，讓整場行動的風險與懸念持續升高。隨著這場價值數百萬美元的終極劫案即將展開，獵人與獵物之間的界線也逐漸模糊。《犯罪101》今天在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中