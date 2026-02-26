自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《成何體統》圓房吻戲太犯規！王楚然一秒變霸總 推倒丞磊內幕曝光笑翻全場

〔記者蕭方綺／台北報導〕王楚然跟丞磊主演的古裝穿越喜劇《成何體統》熱度狂飆，於愛奇藝國際版連續霸榜3週，兩人組成的「魚蛋CP」不管是劇裡甜到不行的吻戲，還是戲外頻頻互損的鬥嘴日常都話題不斷，兩位主演也同樣沉浸在角色餘溫中，王楚然在直播中感性落淚，丞磊見狀連忙暖心安慰，也讓劇迷依依不捨之際，忍不住瘋狂嗑糖。

王楚然（右）在《成何體統》吻戲花絮中，化身霸總撲倒丞磊。（愛奇藝國際版提供）王楚然（右）在《成何體統》吻戲花絮中，化身霸總撲倒丞磊。（愛奇藝國際版提供）

《成何體統》以雙穿書設定顛覆古偶套路，從男女主角以英語暗號相認，到相約狂嗑火鍋紓壓、帶妃嬪跳廣播體操的出其不意搞笑，都令網友大讚《成何體統》是穿越劇天花板。

第24集中的圓房吻戲也成為劇迷公認的高甜名場面，在拍攝花絮裡，導演要求王楚然拿出男友力爆棚的霸總氣勢推倒丞磊，只見王楚然在鏡頭前主動進攻，丞磊在旁默默配合調整走位，兩人為了呈現最精準的情緒流動，反覆喬鏡位與肢體角度，拍攝過程雖多次笑場，但默契始終在線，甜寵氛圍全開。

王楚然（右）與丞磊在《成何體統》修成正果。（愛奇藝國際版提供）王楚然（右）與丞磊在《成何體統》修成正果。（愛奇藝國際版提供）

《成何體統》宣傳期的採訪同樣笑點滿滿，丞磊透露他曾送給王楚然一雙會發光的紫色塑膠水晶鞋，就是童年常見的玩具款式，他打趣表示，因為晚上在片場走動時燈光昏暗，穿上這雙鞋就能一眼找到她在哪裡，理由荒謬卻又莫名貼心。

兩人拍戲期間還常互傳芭比系列表情包，採訪現場更是誰也不讓誰，勝負欲瞬間被點燃，王楚然爆料丞磊會戴她的護甲套把玩，丞磊乾脆現場示範配戴技巧，熟練程度讓全場笑翻。

王楚然（左）與丞磊在《成何體統》雙雙穿書。（愛奇藝國際版提供）王楚然（左）與丞磊在《成何體統》雙雙穿書。（愛奇藝國際版提供）

另外，王楚然跟丞磊日前上線直播陪看《成何體統》，當王楚然看到劇中夏侯澹留給庾晚音的與妻書片段時，她想起兩人一路走來的波折，忍不住在鏡頭前落淚，她哭著說：「《成何體統》把我比較感性的那一面打開了，所以它在我心裡是很重要的，我就像真的穿進去替晚音走了這麼一遭，現在又穿回來，內心就是挺難過的。」其實殺青當天，她也曾落淚表達對角色與劇組的不捨，從拍攝現場到大結局前的直播，都不難看出她對庾晚音一角的投入極深。

面對王楚然情緒湧現，丞磊溫柔地說：「我們都能感受到妳的善良、有同理心，還有所有美好的、可可愛愛的一面。別哭了，去吃點東西吧！」體貼的語氣，讓不少觀眾直呼「太暖了」、「嗑到了」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中