女星臨盆前撞見小三！斬1年短命婚退圈20年 成「東京3房包租婆」現況曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕53歲女星王百瑜淡出演藝圈長達20年，去年正式加入伊林娛樂宣告回歸，昨出席開工團拜，罕見公開近況。她提到離開演藝圈後，深知表演工作不穩定，開始替未來做準備，原本考慮開設美容沙龍，評估後認為房地產更具保值性，於是全心投入研究。她透露自2013年起陸續在東京中央區精華地段投資房產，這十多年來買賣進出頻繁，最高紀錄一度在日本擁有7間房，目前則穩定持有3間出租，成為名副其實的「包租婆」。

王百瑜17歲便踏入演藝圈，早年曾被劉德華相中合作拍攝MV，也接連演出戲劇作品，星途一度備受看好。然而，1996年她與黃建群結婚並懷孕，卻在臨盆前發現婚姻疑似遭第三者介入，讓她毅然決然斬斷僅1年的短命婚姻，也在身心受創之下選擇淡出螢光幕，專心投入另一段人生。

王百瑜（左二）淡出演藝圈長達20年，如今打算復出拍戲。（記者胡舜翔攝）

談及投資，她有滿滿心得，指出相較台灣房價高、租金投報率有限，日本房產管理制度成熟，對海外投資人相對友善，因此收到的租金也持續再投入，並未打算換回台幣，「投資重心會放在日本。」

去年正式回歸演藝圈後，王百瑜已客串演出BL劇中的母親角色，她坦言加入伊林後壓力不小，「身邊都是年輕又漂亮的俊男美女」，讓她時刻提醒自己要更自律保養、維持狀態，「我把自己當成新人，面對任何工作都不設限。」

談到生活近況，她笑說最近做了人生最瘋狂的一件事就是為了偶像GD，快閃曼谷36小時追星，「這是我第一次追星，突然覺得人要忠於自己，想做什麼就去做。」至於感情狀態，她灑脫稱目前單身，對戀愛沒有特別期待，還幽默表示：「追星就好，何必談戀愛。」

