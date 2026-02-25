自由電子報
娛樂 最新消息

江蕙環場又升空為一事向女舞者「索賠」唱《博杯》祝台灣「國家好」

江蕙登上高空空橋獻唱。（寬宏藝術提供）江蕙登上高空空橋獻唱。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕從去年7月在高雄巨蛋起跑，今（25日）晚江蕙在台北小巨蛋為「無.有」28場演唱會畫下句點，演唱會尾聲以《家後》、《博杯》讓全場上萬歌迷留下溫暖回憶，這次5場安可場，她也加碼環場還有升空橋段，近距離和各區域歌迷互動，全場歌迷都很嗨。

演唱會後半段，江蕙站上象徵音樂流動的「音符漫遊號」造型推台環場，另外也升高到3層樓高，約8公尺，長達27公尺的高空空橋貼近2、3樓歌迷，讓看台區的歌迷好興奮，她還和歌迷深情對唱《傷心酒店》、《無言的結局》等金曲，現場宛如萬人大型KTV。

江蕙祝福台灣風調雨順。（寬宏藝術提供）江蕙祝福台灣風調雨順。（寬宏藝術提供）

這次江蕙將台語演唱會打造出高標準，舞者除了展現出色舞技，也有戲劇表現，其中一幕江蕙和滿臉淚水的女舞者對看時，看到對方臉上都是眼淚，害她也想哭，江蕙開玩笑跟舞者說：「妳害我前面沒唱好，妳要賠我。」

演出結束，熱情歌迷不肯離去，高喊安可，江蕙換裝再登場演唱《博杯》，並說：「謝謝大家對我這麼捧場，內心百感交集，有很多話想對大家講，但一切都過去了，現在是新的一年，我們要重新來過，馬年行大運，大家身體健康，事事順心如意，祝福台灣風調雨順，每個人都好，國家也好。」最後並對歌迷說：「下次再見，新年快樂！」

