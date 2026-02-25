自由電子報
娛樂 最新消息

MyVideo被韓流占領！3女神《榮耀》開戰 性侵黑幕劇情太炸

《榮耀：她們的法庭》李奈映（左起）、李清娥與鄭恩彩飾演大學同窗，並在同家律所工作。（MyVideo提供）《榮耀：她們的法庭》李奈映（左起）、李清娥與鄭恩彩飾演大學同窗，並在同家律所工作。（MyVideo提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕串流平台MyVideo近來被韓流全面占領，戲劇、電影排行榜雙雙洗版，從律政懸疑到奇幻冒險，再到浪漫喜劇，一口氣打包；其中最狂黑馬，無非是韓國3女神合體的新劇《榮耀：她們的法庭》。

由李奈映、鄭恩彩、李清娥主演的《榮耀：她們的法庭》，開播後穩坐MyVideo戲劇榜冠軍，話題熱度一路飆升。

最新一集在韓國更衝出全國平均4.3%收視，創下自身新高。討論區炸鍋，劇情越來越狠；故事講述3位大學同窗聯手創立專為女性受害者發聲的律師事務所，從一樁未成年性侵案，牽出政商黑幕。

隨著案件深入，3人過往祕密也逐一爆開，包括李奈映角色曾是性侵受害者、李清娥背負殺人未遂過去、鄭恩彩捲入更深層權力漩渦；最新劇情更揭曉李奈映角色其實有女兒，且是在約會性侵後誕下，震撼度爆表。

《榮耀：她們的法庭》李清娥帶傷拍攝，自曝穿高跟鞋或拍動作戲都得咬牙完成。（MyVideo提供）《榮耀：她們的法庭》李清娥帶傷拍攝，自曝穿高跟鞋或拍動作戲都得咬牙完成。（MyVideo提供）

李清娥日前透露開拍前發生交通意外，原本只是髖關節痛，後來一路蔓延到腰與頸部。偏偏角色需要穿高跟鞋、拍動作戲，她只能咬牙上場。

為了撐住身體，她甚至看了超過100支復健影片自救。敬業程度讓網友直呼：「比角色還硬。」

