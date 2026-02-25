50歲金馬影后爆獨自回娘家過年！ 34歲當繼母、原諒老公2次偷吃

金馬影后李心潔回大馬娘家過年。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年50歲的金馬影后李心潔，近日回馬來西亞過年，她在臉書PO出數張和媽媽歡度農曆春節的影片及照片，身旁卻不見老公彭順身影，遭港媒爆料是「獨自」回娘家過年。

李心潔2010年嫁給導演彭順，升格繼母。（翻攝自臉書）

據悉，李心潔近日都待娘家是因為之前忙於電影《黑潮》的拍攝工作，這是她是繼《富都青年》後再次和王禮霖合作監製的作品。李心潔雖是以歌手出道，但她在電影圈的表現有目共睹，近年更跨界當起導演和電影監製！18歲從馬來西亞隻身來台奮鬥的她，卻在2010年，事業正值顛峰之際選擇走入婚姻，成為繼母。

請繼續往下閱讀...

50歲的李心潔，少女感滿滿。（翻攝自臉書）

媒體之所以會關注她的另一半，實則因為彭順曾「2次偷吃」都被媒體抓包，第一次是被拍到和女性一起牽手回酒店；第二次則被拍到和香港演員李悅彤一起看電影，甚至當街熱吻。

李心潔監製的電影《黑潮》已經殺青。（翻攝自臉書）

對於這兩次「意外插曲」，李心潔都選擇原諒，最後一次還和老公一起發聲明表示，12年的感情不是三言兩語可以說清楚的，婚姻並非只是王子和公主的結合，然後一輩子無憂無慮的幸福，兩人正在學習一起坐下來面對對與錯、快樂和痛苦、過去和未來…。

李心潔（左）和母親感情非常好。（翻攝自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法