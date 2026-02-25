《黑白大廚2》冠軍神隱後首露面 崔康祿婉拒YT邀約揭近況

崔康祿坦言，奪冠後不急於開設餐廳。（翻攝自jtbc）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》1月13日落幕，冠軍主廚崔康祿人氣暴衝，他日前登上YouTube直播節目「침착맨」公開分享近況，是他奪冠後首度現身，更是他人生第一次參與YT直播。

自從在《黑白大廚2》封王後，崔康祿一度低調神隱，外界各種猜測四起。有人說他要籌備新餐廳，也有人猜他接了海外合作。

崔康祿在直播中親自解釋：「其實很多YouTube邀約我都婉拒了。」之所以答應這次出演，是因為過去在《拜託了冰箱》就認識主持人，算是熟人邀約。

至於奪冠後的生活？他簡單總結：「跟以前差不多，還是在做料理相關的工作。」

崔康祿透露，目前沒有經營實體店面，但持續投入餐點研發等工作。他坦言，節目帶來的曝光度確實高，但生活節奏並沒有因此翻天覆地，語氣平穩的表示：「還有原本就在做的事情要完成。」

然而，崔康祿現在最重要的身分是「爸爸」；他笑說，因為女兒放假，反而多了很多陪伴時間。「現在沒有開店，正好可以培養親密感。」反差感意外圈粉。

談到未來計畫，崔康祿直言，曾說過年紀大了想開一家麵店，「等體力沒那麼好時，再做比較穩定、有固定節奏的工作。」強調不是經營麵店不累，而是希望在某個人生階段找到更適合的步調。

