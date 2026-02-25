自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《黑白大廚2》冠軍神隱後首露面 崔康祿婉拒YT邀約揭近況

崔康祿坦言，奪冠後不急於開設餐廳。（翻攝自jtbc）崔康祿坦言，奪冠後不急於開設餐廳。（翻攝自jtbc）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》1月13日落幕，冠軍主廚崔康祿人氣暴衝，他日前登上YouTube直播節目「침착맨」公開分享近況，是他奪冠後首度現身，更是他人生第一次參與YT直播。

自從在《黑白大廚2》封王後，崔康祿一度低調神隱，外界各種猜測四起。有人說他要籌備新餐廳，也有人猜他接了海外合作。

崔康祿在直播中親自解釋：「其實很多YouTube邀約我都婉拒了。」之所以答應這次出演，是因為過去在《拜託了冰箱》就認識主持人，算是熟人邀約。

至於奪冠後的生活？他簡單總結：「跟以前差不多，還是在做料理相關的工作。」

崔康祿透露，目前沒有經營實體店面，但持續投入餐點研發等工作。他坦言，節目帶來的曝光度確實高，但生活節奏並沒有因此翻天覆地，語氣平穩的表示：「還有原本就在做的事情要完成。」

崔康祿原來還是個女兒傻瓜。（翻攝自X）崔康祿原來還是個女兒傻瓜。（翻攝自X）

然而，崔康祿現在最重要的身分是「爸爸」；他笑說，因為女兒放假，反而多了很多陪伴時間。「現在沒有開店，正好可以培養親密感。」反差感意外圈粉。

談到未來計畫，崔康祿直言，曾說過年紀大了想開一家麵店，「等體力沒那麼好時，再做比較穩定、有固定節奏的工作。」強調不是經營麵店不累，而是希望在某個人生階段找到更適合的步調。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中