娛樂 最新消息

夢幻聯動！《櫻桃小丸子》攜手《蠟筆小新》 推出全新漫畫

日本兩大國民級人氣漫畫《櫻桃小丸子》和《蠟筆小新》決定到對方漫畫裡「登場」！（圖片來源：©SP ©U/F）日本兩大國民級人氣漫畫《櫻桃小丸子》和《蠟筆小新》決定到對方漫畫裡「登場」！（圖片來源：©SP ©U/F）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本兩大國民級人氣漫畫《櫻桃小丸子》和《蠟筆小新》決定在各自迎來40週年和35週年之際攜手推出全新漫畫！櫻花製作公司和碓冰祐人及UY工作室今（25日）宣布，雙方首次合作的作品將於4月3日同步各自的出版社發售，讓不少漫畫迷感到新奇又期待。

此次「跨本合作」，野原一家將登場於《櫻桃小丸子》漫畫裡，而佐倉一家則將亮相於《新蠟筆小新》的漫畫情節中。在集英社的《櫻桃小丸子遇見新之助》中，故事描述野原新之助一家去靜岡玩，偶然邂逅了小丸子，然後…小丸子和新之助竟一起迷路了。

《櫻桃小丸子》和《蠟筆小新》的合作方式首開先例，不但有前傳和續集之分，更推出周邊限定商品，開創銷售雙贏策略！（圖片來源：©SP ©U/F）《櫻桃小丸子》和《蠟筆小新》的合作方式首開先例，不但有前傳和續集之分，更推出周邊限定商品，開創銷售雙贏策略！（圖片來源：©SP ©U/F）

而在《蠟筆小新》特別合作漫畫《小丸子來到春日部》漫畫特別篇裡，故事則續篇的形式展開，描述佐倉一家來到春日部拜訪，小丸子的父親廣志和新之助的父親廣志因為「兩個廣志」而結緣，角色之間展開前所未有的全新互動，各種搞笑橋段盡出。

《櫻桃小丸子》與《櫻桃小丸子》的合作漫畫《櫻桃小丸子遇見新之助》將於2026年4月3日發售的《Ribon》雜誌5月號上刊登，共16頁。該期雜誌將附上一個印有原作合作插圖的收納袋，以紀念兩部作品的合作。

《新蠟筆小新》的合作漫畫《丸子來到春日部》將在「Manga Crayon Shin-chan.com」上分兩部分連載。第一部分將於4月3日發布，第二部分將於4月20日發布，每部分共四頁。

據悉，雙方未來也將推出包含合作插畫的周邊商品，並開設快閃店，預計將吸引兩部作品粉絲的追星熱潮，開創銷售雙贏之局！

 

