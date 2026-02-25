自由電子報
娛樂 最新消息

金馬動畫《世外》7年零AI全手繪 「鬼之芽」畫到崩潰

小鬼（中）在《世外》是引渡亡魂的靈守，但只有他的面具是歪斜、獨一無二的。（甲上提供）小鬼（中）在《世外》是引渡亡魂的靈守，但只有他的面具是歪斜、獨一無二的。（甲上提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕香港年度催淚動畫《世外》榮獲金馬62最佳動畫片，被不少影迷封為「最不該錯過的動畫電影」；該片由導演吳啓忠領軍百位動畫師，整整花了7年，堅持「零AI全手繪」。

吳啓忠表示每格畫面都用手畫，是因為想保留那種「蠟筆寫意感」與真正屬於人類的溫度，團隊甚至笑說，某些鏡頭畫到崩潰。

最讓動畫師頭皮發麻的，是名為「鬼之芽」的設定，內部結構像機械般有節奏，卻又帶柔軟律動，複雜到堪稱動畫師惡夢，導演還自嘲：「真的畫到鬼之芽都長出來了。」

《世外》片中極其關鍵的特殊元素「鬼之芽」被團隊笑稱像「火龍果」。（甲上提供）《世外》片中極其關鍵的特殊元素「鬼之芽」被團隊笑稱像「火龍果」。（甲上提供）

有趣的是，因為鬼之芽的紋理太像火龍果，製作期間還被戲稱為「火龍果職災」，意外成為粉絲討論焦點。

《世外》改編自日本直木賞作家西條奈加小說《千年鬼》，打造出一個名為「世外」的死後世界；人類未解的心結會變成紅色繩結，若怨念太深，甚至會長出「鬼之芽」，最後變異為足以毀滅世界的「人鬼」。

《世外》視覺震撼，小鬼（右）與拒絕轉世的女孩「小妹」的互動十分動人。（甲上提供）《世外》視覺震撼，小鬼（右）與拒絕轉世的女孩「小妹」的互動十分動人。（甲上提供）

主角「小鬼」是個孩子模樣的陰間使者，每天負責引渡亡魂，直到遇見拒絕轉世的少女「小妹」，才揭開一段橫跨千年的糾葛。

該片聲音卡司同樣重量級；金馬影后鍾雪瑩為「小鬼」獻聲，把「正在學習當人類」的單一語調演繹得既克制又動人；《大濛》柯煒林則詮釋一位想改變世界卻滿懷恐懼的青年，聲線裡的掙扎讓角色更立體。

導演坦言，他想拍的不只是陰間奇幻故事，而是給這個焦慮年代的一段擁抱，「再微小的善念，都可能跨越世代，療癒最深的傷痕。」《世外》3月13日在台上映。

