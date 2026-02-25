自由電子報
劉至翰妹驚曝「曹西平入夢」 喝紅茶致謝：照顧好自己

許聖梅與小冬瓜共同探討人生遺憾如何化解。（和展影視提供）許聖梅與小冬瓜共同探討人生遺憾如何化解。（和展影視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕人生最後一哩路，究竟是見真情還是現原形？由謝震武律師主持的《震震有詞》，最新一集邀請多位專家探討生死議題。節目中不僅還原了傳奇藝人曹西平告別式的感人細節，更揭露了殯葬達人「小冬瓜」如何透過謝震武的節目，與逝世多年的父親完成跨時空對話？逼哭現場眾人。

統籌曹西平告別式的小冬瓜透露，曹西平生前並不打算辦後事，但在親友堅持下，決定辦得風光。為了重現曹西平的真性情，小冬瓜將其訪談與自傳輸入AI，詢問其遺言，沒想到AI產出的草稿完全無需修改，精準抓到曹氏風格。

告別式當天，現場原本氣氛哀戚，螢幕上竟突然傳出曹西平的聲音大罵：「各位醜八怪哭什麼哭！妝都花了，醜死了！」這句經典台詞讓原本落淚的藝人黃鐙輝瞬間破涕為笑。資深媒體人許聖梅更補充，劉至翰妹妹在協助過程中曾夢見曹西平喝著最愛的紅茶入夢致謝，叮嚀她要照顧好自己，讓這場告別式平添一抹暖心神祕感。

高點綜合台《震震有詞》探討生死遺憾，小冬瓜揭開與亡父橫跨時空的遲來和解。（和展影視提供）高點綜合台《震震有詞》探討生死遺憾，小冬瓜揭開與亡父橫跨時空的遲來和解。（和展影視提供）

小冬瓜也在節目中分享一段埋藏多年的遺憾。當年他與父親「冬瓜」關係緊繃而離家，父親曾於謝震武主持的節目中向他喊話：「我知道我不是好爸爸，但我盡力了，想為你多鋪點路。」這段畫面，小冬瓜竟是在父親離世多年後才看到。

謝震武感嘆，當時本想促成父子隔空對話，沒想到最終竟成了天堂與人間的交流。小冬瓜感性表示，這段話比看任何心理醫生都有用，並以此經驗呼籲，若能趁有體力時錄下給孩子的話，將是生命中最無價的禮物。

小冬瓜也分享了一段不為人知的職業感觸。一位熟識的理髮師女性友人意外車禍過世，面容毀損嚴重。身為殯葬專家的他趕往殯儀館拉開冰櫃那一刻，他感受到一股強烈的情緒波動。「那一刻我覺得朋友走得太突然，有太多話想跟她媽媽說。」從事殯葬業多年的小冬瓜，當下竟主動擁抱了完全素未謀面的理髮師母親許久。他感性表示，那一刻他彷彿成了朋友的替身，透過擁抱傳遞那份來不及說出口的安慰與告別。

