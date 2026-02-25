自由電子報
娛樂 最新消息

台灣元祖實況夫妻誕生 LNG老王、八毛愛情長跑14年宣布結婚

老王（右）與八毛愛情長跑多年，如今正式登記結婚。（翻攝自臉書）老王（右）與八毛愛情長跑多年，如今正式登記結婚。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣實況界元祖團隊LNG Live昨（24日）拋出喜訊，成員老王與八毛正式登記結婚，證人由「鳥屎」蘇志翔擔任見證，長跑14年的愛情如今修成正果，粉絲們都驚喜直呼「終於等到這一天！」

老王昨晚釋出與八毛戴上婚戒的合照，他笑說「因為這樣那樣的原因，所以我們在今天去登記結婚了！之後就是真正的王八夫妻了哈哈哈，有夠彆扭的感覺，也請大家多多照顧啦。」八毛也公開放閃甜喊，「花了14年，終於把老王變老婆了。」而去年3月才結婚的鳥屎也到場擔任證人，為這段感情留下重要見證。

LNG Live成員老王（左）與八毛（右）拋出結婚喜訊，證人則為去年升格人夫的鳥屎（中）。（翻攝自臉書）LNG Live成員老王（左）與八毛（右）拋出結婚喜訊，證人則為去年升格人夫的鳥屎（中）。（翻攝自臉書）

愛情長跑14年，老王與八毛平時實況互動早已像老夫老妻，粉絲們也見證兩人一路走來直至公布喜訊，隨即湧入大量祝福，「終於等到這一天」、「我的青春等到了」、「恭喜八毛、老王！」鐵牛、森野葉子等好友也現身道賀。LNG Live 2011年成立，創始成員為六嘆、鳥屎與老王，團名L、N、G分別取自成員名稱諧音，後續加入山神Leggy、八毛、小六等人，成為台灣實況圈指標團隊。

