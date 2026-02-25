超正女團製作人曾是歌手 抓包前夫出軌：不知該先哭還先工作

舒涵（中）擔任「LUVSSI」菲菲（左起）、Rina、Yuri、宋宋音樂製作人。（隻魚文創提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕女團「LUVSSI 」於2025年10月正式宣告出道，幕後推手及製作人「Shellen」舒涵也備受關注。舒涵曾完整體驗藝人、歌手身分，過程中發現在幕前並非所愛，因此毅然決然投入幕後，成為炙手可熱的創作新星。

舒涵。（隻魚娛樂提供）

舒涵16歲開始接觸創作，23歲時更自掏近百萬發行個人EP《平衡感》，親身經歷從製作、宣傳到曝光的每一個環節，她對藝人處境與市場節奏有著更貼近現實的理解，並將這些經驗轉化為LUVSSI的音樂與整體定位，成為團體背後關鍵的創作視角。

舒涵（中）打造「LUVSSI」。（隻魚娛樂提供）

2020年，舒涵首次參與大型女團選秀節目《DD52》音樂製作，在一個月內完成六首作品，總決賽期間更曾連續兩天未眠，催生出PINK FUN的代表作《粉紅炸彈》。此後，她持續活躍於大型選秀實境節目製作行列，後續參與《原子少年2》音樂製作，同時也跨足影像領域，參與電影《少年吔》配樂與主題曲製作，展現創作能量。

然而，正當事業正快速累積聲量之際，舒涵卻在隔年迎來人生急轉。她坦言當時親身經歷感情背叛，發現前夫出軌：「那一刻不是崩潰，是突然很安靜，安靜到不知道該先哭還是先工作。」她一度陷入低潮，「感情整個被抽走，只剩下音樂還在推著我往前。」這段經歷，讓她更確定自己不想離開音樂，她笑說：「至少在錄音室裡，我知道自己是有用的。」

舒涵。（隻魚娛樂提供）

此次她擔任女團LUVSSI重要的音樂幕後推手，分享第一波主打《LUVSSI》獲得正反兩極評價，更有網友狠批風格「太老派」、「不像這個時代的流行音樂」。舒涵笑說第一時間曾想逐一回覆，但很快意識到：「老派其實是世代審美的相對詞，不是好壞的判斷。」將這些評論視為前進的動力。

她也分享不少私下與成員相處的花絮。她形容四位女孩「個性都很鮮明，相處起來其實很有趣」。宋宋個性直接，對音樂風格涉獵廣泛；Rina則因同樣是貓奴而迅速拉近距離，看到貓咪時甚至會「換一個聲音跟牠說話」，私下是個開朗、很能「提供情緒價值」的成員；菲菲對自己的聲音表現相當有信心，是「學習力很快、越練會越強」的類型；YURI則是典型的直率派，並意外是個「傻大姐」，溝通時不拐彎抹角且效率極高，兩人甚至曾在錄音室巧合背著同款包包，有著意外相似的審美默契。

