自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

學測生喊念電影系！台藝vs世新開戰 《咒》導演現身回應

〔記者鍾志均／綜合報導〕大學學測成績今（25）出爐，有人煩惱選醫學、法律還是電機系，也有學子目標超明確：「我就想念電影系。」

一名考生在Threads發文求助：「台藝大電影、世新廣電電影怎麼選？北藝獨招報名了，這兩間選保底。」還霸氣補充：「別勸退我念電影，我很固執的。」留言區瞬間變成影視圈辯論大會。

《咒》導演柯孟融親自現身留言。（資料照，記者陳逸寬攝）《咒》導演柯孟融親自現身留言。（資料照，記者陳逸寬攝）

讓討論升溫的是，《咒》導演柯孟融親自現身留言：「其實拍電影完全不看學歷！選自己喜歡的學校氣氛就好！」有人認同：「對啊，重點是作品不是文憑。」也有人冷回：「不看學歷，但看人脈吧？」

● 台藝派：學費相對親民＋交換資源多＝CP值王

不少網友直球建議：「選學費少的，拍片已經夠燒錢了。」台藝大身為國立學校，學費相對親民，被視為一大優勢，再加上交換、姐妹校資源多，出國繳的是台灣學費，被認為「划算到不選不行」。

支持者認為台藝電影偏理論扎實，老師與學生中不乏優秀創作者，「如果會自己找資源、跨系選課，能挖到很多寶。」

世新被形容為「業界VIP通行證」。（資料照）世新被形容為「業界VIP通行證」。（資料照）

● 世新派：業界接軌、設備到位＝實戰型王牌

但世新派也不是省油的燈；有人直接開出優勢清單：強調產業實務與商業邏輯、金馬、金鐘得主等百位業界師資、RED GEMINI、ARRI ALEXA Mini等高階設備，以及上億元LED智能攝影棚。

還有世新校友網絡被形容為「VIP通行證」，學長姐文化強，實戰導向明確，更有人直言：「想往業界走，世新是首選吧。」

有趣的是，這場學校科系爭論的時間點；近年國片票房屢創佳績，賀歲檔期三強鼎立、話題不斷，OTT平台、短影音、跨國合製案接連冒出，影視產業不一定是「理想很美、現實很苦」的代名詞。

當然，也有不少業界人士認為，現實仍然殘酷，包括拍片燒錢、案子競爭、熬夜剪接、跑影展拉資源，電影上映後還得面臨觀眾市場嚴苛考驗等，從來不是一條輕鬆的捷徑。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中