學測生喊念電影系！台藝vs世新開戰 《咒》導演現身回應

〔記者鍾志均／綜合報導〕大學學測成績今（25）出爐，有人煩惱選醫學、法律還是電機系，也有學子目標超明確：「我就想念電影系。」

一名考生在Threads發文求助：「台藝大電影、世新廣電電影怎麼選？北藝獨招報名了，這兩間選保底。」還霸氣補充：「別勸退我念電影，我很固執的。」留言區瞬間變成影視圈辯論大會。

《咒》導演柯孟融親自現身留言。（資料照，記者陳逸寬攝）

讓討論升溫的是，《咒》導演柯孟融親自現身留言：「其實拍電影完全不看學歷！選自己喜歡的學校氣氛就好！」有人認同：「對啊，重點是作品不是文憑。」也有人冷回：「不看學歷，但看人脈吧？」

● 台藝派：學費相對親民＋交換資源多＝CP值王

不少網友直球建議：「選學費少的，拍片已經夠燒錢了。」台藝大身為國立學校，學費相對親民，被視為一大優勢，再加上交換、姐妹校資源多，出國繳的是台灣學費，被認為「划算到不選不行」。

支持者認為台藝電影偏理論扎實，老師與學生中不乏優秀創作者，「如果會自己找資源、跨系選課，能挖到很多寶。」

世新被形容為「業界VIP通行證」。（資料照）

● 世新派：業界接軌、設備到位＝實戰型王牌

但世新派也不是省油的燈；有人直接開出優勢清單：強調產業實務與商業邏輯、金馬、金鐘得主等百位業界師資、RED GEMINI、ARRI ALEXA Mini等高階設備，以及上億元LED智能攝影棚。

還有世新校友網絡被形容為「VIP通行證」，學長姐文化強，實戰導向明確，更有人直言：「想往業界走，世新是首選吧。」

有趣的是，這場學校科系爭論的時間點；近年國片票房屢創佳績，賀歲檔期三強鼎立、話題不斷，OTT平台、短影音、跨國合製案接連冒出，影視產業不一定是「理想很美、現實很苦」的代名詞。

當然，也有不少業界人士認為，現實仍然殘酷，包括拍片燒錢、案子競爭、熬夜剪接、跑影展拉資源，電影上映後還得面臨觀眾市場嚴苛考驗等，從來不是一條輕鬆的捷徑。

