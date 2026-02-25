自由電子報
《斯卡羅》推手陳耀昌辭世百日 李遠承諾續拍他其餘創作

台大名醫陳耀昌逝世百日，各界好友、後輩齊聚追思。（記者侯家瑜攝）台大名醫陳耀昌逝世百日，各界好友、後輩齊聚追思。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕血液腫瘤醫學權威、有「骨髓移植教父」之稱的陳耀昌，去年因攝護腺癌復發離世，而他抗癌期間仍完成遺作，為台灣留下深厚的醫學與文學資產。他的小說曾被改編為電視劇「斯卡羅」，該劇還獲得金鐘獎。今逢逝世百日，舉行百日追思暨新書發表會，文化部長李遠致詞時表示，他會努力將其他小說拍成影視作品，認為這是他唯一能作為報答的方式。

陳耀昌1949年出生於台南府城，是台灣血液腫瘤與幹細胞研究先驅，完成台灣第一例骨髓移植，並為台灣建立骨髓庫奠定基礎，同時也是推動「法醫師法」的重要先驅者。他一生跨界多元，歷任法醫學科主任、投入政治改革，也曾赴越南推動國際醫療援助。

60歲起投入小說創作，首部作品《福爾摩沙三族記》出版後廣受矚目，隨後《傀儡花》大放異彩，改編為公視電視劇《斯卡羅》，並促成台南岸內片廠籌建，掀起台灣歷史題材影視風潮。

去年陳耀昌因攝護腺癌復發展開數月治療，仍在抗病期間完成最後一部小說《東寧狂想曲》。同時，他也完成3本歷史踏查筆記，包括《牡丹事件筆記》、《牡丹頭顱筆記》及《府城廟宇背後的東寧史》，為台灣歷史留下珍貴紀錄。

文化部長李遠致詞悼念陳耀昌。（記者侯家瑜攝）文化部長李遠致詞悼念陳耀昌。（記者侯家瑜攝）

文化部長李遠形容陳耀昌是一位樂觀、多才多藝且充滿快樂的人，「他只是換一種方式繼續活著。」他指出，陳耀昌長年透過DNA研究、民俗與歷史書寫，探尋台灣人的主體性，其作品兼具文學與影視轉化能量，播下的種子已開花結果，包括《大濛》、《星空下的黑潮島嶼》等作品接連出現。他承諾將在能力範圍內，持續推動陳耀昌小說「影視化」，作為最深切的回報。

衛福部長石崇良回憶與陳耀昌過去的師生情誼。（記者侯家瑜攝）衛福部長石崇良回憶與陳耀昌過去的師生情誼。（記者侯家瑜攝）

衛福部長石崇良則形容陳耀昌是醫學與文化的「雙刀流」大師。他回憶，自己在血液腫瘤科實習時受教於陳醫師，深受專業與人文素養影響。自2018年起兩人攜手推動「再生醫療雙法」，手把手撰寫條文，歷經法規拆合與政治波折仍堅持到底，為台灣細胞治療與再生醫療建立法制基礎。他也分享曾與陳耀昌赴日本參訪再生醫療機構，本以為會全程討論細胞研究，卻聽他滔滔不絕講述戰國歷史與土地故事。

台大醫學院長吳明賢以台大最璀璨的星比喻陳耀昌。（記者侯家瑜攝）台大醫學院長吳明賢以台大最璀璨的星比喻陳耀昌。（記者侯家瑜攝）

台大醫學院長吳明賢說，在台大醫院的傑出前輩中，陳耀昌是最璀璨的一顆星，認為他不僅能醫治病人身體，也透過文化創作療癒社會。吳明賢也以陳耀昌的專長「幹細胞」為喻，形容對方如同具備多樣性、分化能力的「萬能幹細胞」，在最艱困年代投入血液腫瘤領域，完成台灣首例骨髓移植，實踐台大人「做人家不願做、不能做、不敢做」的精神。

台大名醫陳耀昌逝世百日，各界好友、後輩齊聚追思。（記者侯家瑜攝）台大名醫陳耀昌逝世百日，各界好友、後輩齊聚追思。（記者侯家瑜攝）

追思會上，新書發表與眾人回憶交織。與會者一致認為，陳耀昌雖已遠行，但他在醫學、科學與文學播下的種子，將持續在台灣這片土地上發芽成長。

