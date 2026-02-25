（影）壯壯年紀卡關無緣WBC應援 霸氣喊自費飛日本挺台灣隊

〔記者傅茗渝／台北報導〕啦啦隊女神「壯壯」沈立心前年進軍韓國職足成為台灣第一人，演藝事業再創突破。不料去年底赴歐洲參加時裝週時，在義大利慘遭破窗洗劫，5件行李全數消失，損失金額高達600萬台幣，她今（25）出席活動，笑談現階段像脫韁野馬，喊話各界工作機會。

壯壯現身FILA活動，笑虧自己正在補財損缺口。（記者陳奕全攝）

談到慘重的財務損失，壯壯坦言光是一件品牌禮服就破六位數，賠償金額相當驚人。但她笑稱「舊的不去新的不來」，自嘲現在是「脫韁野馬」要更努力衝事業。她特別感謝最強經紀人幫她拚命接洽工作「補大洞」，更隔空向廠商喊話：「希望大家多發工資給我，讓我多元發展戲劇與主持！」

壯壯因年齡較高無緣加入WBC應援名單。（記者陳奕全攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）名單公布，不少粉絲發現應援團「CT AMAZE」中少了壯壯的身影。對此，壯壯大方表示自己年紀大，把機會讓給後輩們，「沒關係，我會自費去幫忙加油！」她透露，目前韓國足球賽季將於三、四月開打，因球賽時間重疊需兩邊跑，但身為棒球迷，她已準備好飛往日本。不過她也苦笑說：「日本對陣那場我買不到票，現在跪求那場的門票！」

目前在韓國發展順利的她，謙稱韓語還在「騙吃騙喝」程度，三月底就會飛回韓國應援。至於外界關心的感情世界，剛與家人在南部熱鬧過完年的她表示，目前重心都在工作補坑，但仍期待桃花開花，「有的話馬上告訴大家！」

