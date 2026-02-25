自由電子報
娛樂 最新消息

奧斯卡3神作重返大銀幕！《罪人》《一戰再戰》《F1電影》震撼回歸

〔記者許世穎／台北報導〕橫掃全球票房與獎季的三部鉅作《罪人》、《一戰再戰》與《F1電影》宣布在台以IMAX、SCREENX、4DX、Dolby Vision + Atmos等頂級規格重映限時重返大銀幕。三片不僅締造亮眼成績，更在本屆奧斯卡大放異彩，入圍多項重要獎項，堪稱去年影壇最具份量的代表作。

《罪人》以16項提名打破奧斯卡入圍紀錄。（華納兄弟提供）《罪人》以16項提名打破奧斯卡入圍紀錄。（華納兄弟提供）

三部現象級作品集合動作驚悚、政治角力到極速賽道狂飆等類型，其中，打破奧斯卡入圍紀錄、勇奪16項提名的《罪人》，由曾以《黑豹》風靡全球的名導萊恩庫格勒執導，並與麥可B喬丹第五度攜手合作。電影以最高規格IMAX膠卷攝影機拍攝，視聽效果全面升級。

麥可B喬丹在《罪人》一人分飾性格南轅北轍的雙胞胎兄弟，從造型設計、語調口音到肢體語言層層區分，展現從影以來最具爆發力的演出，該片融合槍戰場面、心理驚悚與高壓張力，營造強烈臨場感。此次重映同步推出IMAX與SCREENX版本，以超大畫幅與270度環繞視野，帶領觀眾再度沉浸於派對與戰火交織的魔幻世界。

《一戰再戰》一舉拿下13項奧斯卡提名。（華納兄弟提供）《一戰再戰》一舉拿下13項奧斯卡提名。（華納兄弟提供）

同樣被視為奧斯卡大熱門的《一戰再戰》，則由名導保羅湯瑪斯安德森執導，集結李奧納多狄卡皮歐、西恩潘與班尼西歐岱托羅三位奧斯卡影帝級演員同台飆戲，交織政治陰謀、父女情感與革命理想的高張力敘事。李奧納多飾演為守護女兒被迫重返戰場的父親角色，與西恩潘展開長達16年的對峙追逐，使影片一舉拿下13項奧斯卡提名，聲勢驚人。

《F1電影》口碑絕讚，締造賣座佳績。（華納兄弟提供）《F1電影》口碑絕讚，締造賣座佳績。（華納兄弟提供）

由「不老男神」布萊德彼特主演的《F1電影》，則以真實賽道實景拍攝為最大亮點，成功掀起全球賽車熱潮。劇組在時速高達300公里的環境下實拍關鍵畫面，打造腎上腺素飆升的沉浸體驗。電影榮獲英國電影學院獎（BAFTA）最佳音效肯定，並入圍本屆奧斯卡4項大獎，被影迷譽為「必須在戲院朝聖」的大銀幕神作。

本次重映檔期同步公布：台北美麗華影城將於2月26日至3月3日全台獨家重映IMAX版《罪人》與《一戰再戰》，預售票現正熱賣，購票即可獲得IMAX版限定海報；秀泰影城自3月6日起重映三片，並推出SCREENX、4DX、Dolby Vision+Atmos等規格。

還有國賓影城與內惟藝術中心亦將於3月13日起加入放映行列，同步推出《罪人》、《一戰再戰》及多部奧斯卡入圍作品。影迷可把握難得機會，重返戲院，以頂級規格再次感受年度神作的極致震撼。預售與場次詳情請洽各大影城官方資訊。

點圖放大body

