「尖叫女王」一演30年還當了製片！妮芙坎貝爾回歸《驚聲尖叫7》再戰鬼臉殺手

〔記者許世穎／綜合報導〕在《驚聲尖叫》系列化身「尖叫女王」的妮芙坎貝爾回歸演出《驚聲尖叫7》，還兼任該片執行製片，系列編劇同時也親任本集導演的凱文威廉森對此表示，由她擔綱主演，讓這部電影變得格外特別，「她飾演的席妮就是這個故事的心臟與核心，全球粉絲都超愛她，直到今天還是有人會在街上攔下我詢問她的近況！」

觀眾一路看著妮芙飾演的席妮從1996年《驚聲尖叫》中的高中生，到《驚聲尖叫2》中的大學生。她在《驚聲尖叫3》中成為一名遠離公眾視線、協助他人走出創傷的危機輔導員。她在《驚聲尖叫4》則是一名撰寫自我療癒回憶錄的作家，討論如何在創傷後重拾人生。

而席妮在2022年的《驚聲尖叫》（第5集）中，已經成為一位和家人低調生活的母親，直到她得知摯友杜威萊利慘遭新一代鬼臉殺手殺害，才再度重返一切的開端—伍茲伯勒。編導威廉森表示：「這部電影是關於她現在變成什麼樣的人、她是怎麼一路倖存下來，以及假如鬼臉殺手今天再次找上她會發生什麼事。」

共同編劇蓋布西克也說，一直以來的夢想就是讓故事兜了一圈再次回到席妮身上，讓她在一部全新的電影中成為核心角色，「所以我們不斷挑戰自我，思考該如何以她目前的人生階段為出發點，講述一個關於席妮皮斯考克的故事。」威廉森也補充：「我希望觀眾能夠跟上她現在的狀況，包括她的過去是如何影響她成為一名母親？她又是怎麼教養小孩？這些都是我們在這部電影中探討的主題。」

「她現在已經結婚，而且有一個當年這一切開始的時候，和她當時年紀一模一樣的女兒。」編導凱文威廉森說：「席妮這一生曾經多次遭到不同殺手的攻擊，但是她一直試圖把那些過去拋在腦後。但是因為她刻意對女兒隱瞞這段過去，反而讓她的女兒變得毫無防備和更加脆弱。席妮必須再次成為我們所熟知的那名戰士，她同時也得教會她的女兒成為一名戰士的意義。」

妮芙對於能夠再次詮釋這個系列中最知名的角色，也就是經典的最終倖存女孩感到非常興奮，她說：「我第一次聽到這個故事的時候真是欣喜若狂，我也對於席妮這次將踏上的人生旅程非常期待。」對坎貝爾來說，這次回歸演出的機會不但在創意上意義非凡，也在情感層面引起她的強烈共鳴，因為她能夠再度飾演一個和整整一代影迷一起成長的角色。

那份興奮感有一部分來自她對第一部電影的深厚懷舊情感，妮芙形容，「觀眾對於第一部電影擁有非常強烈的情感連結，我們大家都是這樣，所以能重新呈現經典戲份和角色真的令人感到非常興奮。」她接著說：「席妮在第一部電影中還很年輕、活力十足，而且對於人生充滿熱情。她後來經歷了難以想像的巨大磨難，但她始終是一名倖存者，而不是受害者，我想這就是人們敬佩她的原因。」

至於在新片中，席妮走過了一段努力克服創傷的旅程，妮芙透露：「而且她在這部電影的一開始終於找到了幸福。她建立了一個家庭，有了孩子，成為母親，也找到內心的平靜。但是後來混亂和殺戮當然還是再次找上她。」

對於30年後仍然看到這個系列不斷吸引年輕世代的觀眾，讓妮芙感到非常欣慰，「每個年齡層的觀眾至今仍然能夠從這些電影中獲得樂趣，而且他們都非常投入所有角色的人生歷程。我甚至聽說有人進戲院重看了二十遍，每一部電影都像是一場全新的雲霄飛車體驗。」《驚聲尖叫7》將於明天（26日）在台上映，IMAX版同步登場。

