樂天韓援名單揭曉 傳聞「六本柱」縮水變五人

樂天三本柱新球季前合體，左起廉世彬、河智媛、禹洙漢。（樂天桃猿提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「Rakuten Girls」樂天女孩近年雖歷經人氣成員大洗牌，但新球季野心勃勃，「韓籍三本柱」河智媛、禹洙漢與廉世彬全員續約外，樂天球團今（25日）公開公布高佳彬與金佳垠加入。雖然先前外界盛傳將有「韓籍六本柱」降臨，但隨著名單正式定調，最終確認為「五人軍團」，少了通過樂天女孩年度徵選的金世星。

左起高佳彬、金佳垠加入樂天女孩。（樂天桃猿提供）

2001年出生、擁有招牌「笑眼」的高佳彬，目前在韓職起亞虎隊應援，先前來台參加台韓交流賽後便對台灣充滿熱情。得知加盟樂天，她直呼心情是「太好了！」。面對龐大的應援曲壓力，高佳彬特別感謝學姊廉世彬的「神助攻」，透露世彬貼心地幫她整理出出現頻率最高的歌曲清單，讓她能優先練習，直誇學姊：「真的超可靠！」這對跨海閨密未來在球場上的互動，也成為粉絲關注的焦點。

另一位驚喜新成員則是2004年出生的金佳垠，曾效力於NC恐龍的她擁有「可愛天花板」美譽。金佳垠笑稱自己個性內向，但站上台就會開啟「反轉模式」，展現精湛舞技。看著其他韓籍隊員在台灣發光發熱，她也鼓起勇氣追求機會，目前更積極學習中文，希望能與球迷零距離交流。

樂天女孩新球季野心勃勃。（樂天桃猿提供）

隨著「樂天五本柱」正式到位，樂天女孩不僅補足了戰力，更在視覺與話題上先發制人。高佳彬、金佳垠的加入，無疑為新賽季增添更多看頭，誓言陪伴樂天桃猿再次衝擊總冠軍。

