（影）無緣WBC同台應援！李多慧與林襄熱舞 12小時破10萬讚

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽即將於3月點燃戰火，中華隊官方應援啦啦隊「CT AMAZE」36人名單日前正式曝光，引發球迷熱烈討論。值得注意的是，近年在台灣人氣極高的韓籍啦啦隊成員並未出現在名單之中，其中包括話題度十足的李多慧與李雅英等人，確定無緣前往東京為中華隊助陣，也讓不少粉絲直呼可惜。

李多慧（右）合體林襄辣舞。（翻攝IG）

儘管無法在國際賽場同台應援，李多慧近日仍透過社群平台釋出與林襄合拍的舞蹈影片，展現私下好交情。影片中兩人隨著音樂同步起舞，動作整齊俐落，加上甜美笑容與自然互動，短時間內便吸引大批網友關注，按讚數在12小時內突破10萬次，人氣可見一斑。

不少粉絲看完後紛紛留言盛讚兩人同框畫面相當吸睛，「畫面太養眼了」、「看不膩的組合」，還有人幽默表示「這影片是不是有5小時？看著看著就入迷了」，顯示兩位啦啦隊女神的高人氣依舊不減。

至於此次CT AMAZE名單未見多位韓籍成員身影，外界普遍解讀與賽事性質有關。由於世界棒球經典賽屬於國際賽事，中華隊預賽將與韓國隊同組交手，若韓籍啦啦隊員在場邊替中華隊加油，可能衍生立場上的敏感討論。因此本次應援陣容以本土成員為主，被認為是較為保守且穩妥的安排。

