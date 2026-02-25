樂天韓援軍團「增員至5人」太香！團長RINA現身認了：我覺得很棒

〔記者傅茗渝／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月5日在東京巨蛋點燃戰火，由中職六隊精銳組成的應援團「CT AMAZE」已蓄勢待發。RINA、沐妍今日偕同 Travis、勛雞、YORK 出席活動，不僅透露東京遠征計畫，沐妍更自爆為了替中華隊求勝，不惜像神明許願 ，吃素一個月還戒掉最愛的全糖飲料。

RINA樂見韓援加入。（記者陳奕全攝）

自認有點小迷信的沐妍，透露過往曾有「神蹟」經驗。她回憶Lamigo時期一度面臨三敗劣勢，她特地前往行天宮向關聖帝君許願，隨後竟真的連贏三場奪冠。這次為了WBC，她再度許下宏願，誓言吃素一個月並戒掉手搖飲。這對一天喝2杯全糖飲料、單曲還叫《Sugar Power》的她來說簡直是酷刑，她苦笑說：「我平常不喝水，喝水對我來說很辛苦。」

請繼續往下閱讀...

除了體力與意志力的挑戰，沐妍坦言轉任MC後較少參與六隊同台的賽事，目前正閉關苦練各隊應援曲與口號，就怕在東京巨蛋應援現場「出槌」。

沐妍苦練各隊應援曲。（記者陳奕全攝）

除了國際賽事，中職賽季的啦啦隊異動也引爆熱議。樂天桃猿昨日（24日）官宣韓職起亞虎女神高佳彬正式加盟，加上原有的「韓籍三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬已全數續約，加上高佳彬與金佳垠加入，韓籍成員規模擴大至5人。

RINA（左二起）、沐妍今日偕同Travis、勛雞、YORK（左一）出席活動。（記者陳奕全攝）

對此，樂天團長RINA態度大方說：「我覺得很棒啊！」認為新成員能帶來新氣象與不同面向；沐妍則自信分析，球團引進韓援是為了提升視覺感受，雖然外界擔心衝擊本土啦啦隊地位，但她強調：「我們台灣本土啦啦隊本來就有自我優勢，只要保持信心、與球迷良好互動，發展空間依然很大。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法