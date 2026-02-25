自由電子報
娛樂 日韓

恭喜！玉澤演4月婚禮日期出爐 巴黎單膝求婚成真

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男團2PM成員、同時活躍戲劇圈的玉澤演，今（25）被韓媒爆出，將於4月24日在首爾舉行婚禮，迎娶交往10年的圈外女友，不少粉絲一邊祝福、一邊感嘆：「青春真的結婚了。」

玉澤演早在2020年便承認與圈外女友交往，之後戀情低調穩定。去年他透過所屬公司51K正式宣布婚訊，表明將於2026年春天在首爾舉行非公開婚禮，只邀請雙方家人與親近友人。

玉澤演4月正式迎娶圈外女友。（翻攝自X）玉澤演4月正式迎娶圈外女友。（翻攝自X）

公司當時強調，新娘為圈外人，細節不對外公開，希望外界理解，如今婚禮日期正式曝光，就在4月24日。

去年2月在巴黎，玉澤演被拍到在艾菲爾鐵塔前單膝下跪求婚，畫面流出後立刻掀起話題。當時粉絲還半信半疑，如今看來，那一跪真的不是在拍戲。

玉澤演4月成為人夫。（翻攝自X）玉澤演4月成為人夫。（翻攝自X）

更甜的是，去年底玉澤演在《2025 KBS演技大賞》拿下優秀獎時，公開對準新娘告白：「真心感謝我的準新娘，我愛你。」當場成為年度最閃時刻之一。

而玉澤演也將成為繼2021年結婚的黃燦盛後，2PM第二位已婚成員；有粉絲笑說：「2PM開始進入人生2.0版本。」也有人感嘆：「從《Dream High》看到現在，他真的長大了。」

