娛樂 最新消息

蔡淑臻交往小12歲男友2年談婚姻？ 鬆口：他還是個小菜雞

伊林開工團拜，蔡淑臻。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲后蔡淑臻今出席經紀公司伊林娛樂開工團拜，她和小12歲男友交往2年多，一開工就被關心感情進度，50歲的她對於結婚不強求，「我已經Pass（想婚）那階段，爸媽也看得很開，因我有2個小姪子，他們很滿足，注意力不在我身上。」她也分享如今感情觀：「現在不需要走到結婚才是目的，只要有感情，相處狀況比較重要。」

她和男友沒去對方家拜年，至今還沒見過家長，「我覺得見家長，可能要到有要結婚那一刻。」至於爸媽知不知道她有男友？她悠悠指出自己不太跟他們說談感情，比較關心長輩的健康狀況，加上爸媽鮮少看電視，其實她也不知爸媽對於她私事的掌握程度。

伊林開工團拜，蔡淑臻。（記者胡舜翔攝）伊林開工團拜，蔡淑臻。（記者胡舜翔攝）

至於情人節，她說男友回南部過年前，有先約她「外出用餐」，只是沒在過節的她沒有意會到這是男友想慶祝情人節，因此只找了路邊麵攤，後來男友隔天說「之後會補大餐」，她才恍然大悟：「原來你說要吃外面是因為情人節，我以為是平常日子。」

如今小倆口不互送禮物，她吐槽去年男友送的昂貴圍巾禮物沒用，「雖然昂貴，但跟我的穿搭搭不上，我努力了，但他可能感到挫折，有點PTSD了。」她也坦言男友對於跟公眾人物交往，至今依舊頗感壓力，「可能要他事業穩定一點，因他現在還是一個小菜雞，之後會比較沒負擔。」

此外，她主演、監製《村裡來了個暴走女外科》第二季一波三折，接連傳出的男主角朱軒洋、王大陸都深陷風波，找薛仕凌救火，沒想到他也有閃兵風暴，對於此影集後續，她依舊被下封口令，滿臉歉意稱無法解答任何事。

點圖放大body

