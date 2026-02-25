自由電子報
娛樂 音樂

殭屍道長甩劍超帥影響吳建豪 攜手HowHow拍「光晞不能捐」笑翻150萬網友

〔記者陳慧玲／台北報導〕「Van Ness」吳建豪相隔3年再推出全新專輯《Dance Until We Die》，這陣子趁著「F✦FOREVER恆星之城」巡演空檔加緊宣傳新歌，結果一週之內勤跑25個密集通告，有時只能藉由車程時間嗑6顆茶葉蛋果腹。

吳建豪曾在偶像劇《下一站，幸福》中飾演「光晞」，其中一幕安以軒為了阻止他捐血曾喊出「光晞不能捐」，也成為該劇經典一幕，事後這句話更常被網友翻玩，前陣子吳建豪和百萬網紅HowHow拍趣味互動影片，又出現這句「光晞不能捐」，網路瀏覽次數已超過150萬，笑翻網友。

吳建豪（左起）上白安、小玉的節目暢談音樂和喜好。（相信音樂提供）吳建豪（左起）上白安、小玉的節目暢談音樂和喜好。（相信音樂提供）

另外吳建豪也接受宇宙人小玉、白安Podcast節目《一個路人經過》的訪問，兩位主持人都說看過吳建豪在《這！就是街舞》的表現立刻被圈粉，白安還說：「因我其實不是很會跳舞，所以看別人跳舞，那個氛圍很自由，身體動起來的時候就會忘掉很多煩惱。」

吳建豪則在節目上透露，自己喜歡收集劍，「可能小時候喜歡看武俠小說，或電影殭屍道長甩劍，覺得很帥！」他喜歡到乾脆在自己的MV裡就來拍動作片。

吳建豪密集上通告，有時只能吃茶葉蛋果腹。（相信音樂提供）吳建豪密集上通告，有時只能吃茶葉蛋果腹。（相信音樂提供）

接下來3月份吳建豪將再與言承旭、周渝民、阿信合體投入「F✦FOREVER恆星之城」巡演，3月12日、13日、14日、15日在深圳大運中心體育館演出，3月19日、20日、21日、22日於武漢光谷國際網球中心開唱，開票均已完售。

