劉雨柔回應了！駁婚變揭胡凱翔「一早爬起來餵奶」

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星劉雨柔與球星胡凱翔去年7月「帶球閃婚」，近日卻驚傳婚姻觸礁。據知情人士爆料，胡凱翔疑似因受不了劉雨柔婚後作風太過強勢，加上兩人在育兒觀念上頻頻擦槍走火，竟在與友人小酌時大吐苦水，甚至脫口而出「想離婚」，形容這段不到一年的婚姻宛如壓力鍋隨時會爆炸。

劉雨柔無奈對婚變傳聞一頭霧水。（資料照，記者胡舜翔攝）

其實婚變傳聞並非無跡可尋，今年西洋情人節，劉雨柔一反常態未放閃，反而發出低氣壓的黑底白字文，感嘆做出「不委屈求全」的決定，引發外界聯想。消息傳開後，更有激進網友在社群平台發文猛批胡凱翔，酸他「人高馬大卻搞不定老婆」、「媽寶男星」、「才8個月就壓力鍋，真是沒用的男人」。

這番言論徹底激怒胡凱翔，讓他不顧形象親自現身留言區開嗆：「請問跟朋友哭訴是跟你哭訴嗎？生小孩我們的決定，現在喊離婚？誰喊離婚，你嗎？沒頭沒尾的，回答我。」面對外界傳得沸沸揚揚的離婚說，劉雨柔稍早也做出回應，語氣顯得十分無奈，僅淡淡表示：「我們也一頭霧水。」

劉雨柔與球星胡凱翔驚傳婚姻觸礁。（翻攝自臉書）

她稍早也以長文回應，透露一早起床看到新聞「心臟漏一拍」，但現實生活中先生正躺在身邊熟睡，起床後也忙著餵奶補眠，夫妻倆雖然在育兒觀念上難免有摩擦，但一直調適得很好。

針對爆料稱先生「向友人喝酒吐苦水」，劉雨柔霸氣護航，直言先生再次被冤枉，並狠酸爆料者「應該沒有家庭吧」，質疑有家庭的人哪能隨心所欲出門喝酒，痛斥這種未經查證的內容打擾了兩人的正常生活。她無奈表示，去年也被週刊爆料分手，當時當事人就已「一頭霧水」，這次再度被點名，她選擇以堅定立場守護家庭，謝謝大家關心之餘，也以實質行動粉碎感情觸礁的傳言。

