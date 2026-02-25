自由電子報
娛樂 最新消息

全台最大黃牛夫婦再被起訴！交保3月重操舊業 狂掃157張GD門票

〔記者劉詠韻／台北報導〕韓星權志龍（G-Dragon）去年在台北舉行演唱會，號稱全台最大票券代購夫婦檔劉旻岳與張依萍，當時才因周杰倫演唱會案獲准交保，不到三月隨即重組跨國黃牛集團。台北地檢署調查發現，該集團利用境外工程師攻破實名制，搶下157張GD演唱會門票，票面總金額高達103萬餘元，今依文化創意產業發展法、刑法偽造文書罪嫌，對劉男、張女等4人提起公訴。

黃牛夫妻檔劉旻岳（遮頭者）與其張姓妻子十月落網後，劉遭收押偵辦。（資料照）黃牛夫妻檔劉旻岳（遮頭者）與其張姓妻子十月落網後，劉遭收押偵辦。（資料照）

劉姓夫婦曾搶購藝人周杰倫、張惠妹、亞洲棒球錦標賽等演唱會或賽事門票，累計賣出8495張票，不法利益2777萬餘元；另有部分工程師自己「跑單幫」賣黃牛票的不法所得1576萬餘元，合計4354萬餘元，檢警去年2月將劉男聲押禁見獲准，並起訴劉男等11人，其中劉旻岳、張依萍各遭求處7年以上徒刑。

起訴書指出，劉姓夫婦長期以「yiyiticket」為名經營黃牛，打著「保證預售」口號，八年間不法牟利高達四千多萬元。劉旻岳去年2月因周杰倫演唱會案遭逮，曾辯稱「僅代購，完全不知情」，法官因此裁定70萬元交保；不過，夫妻檔出獄未滿三月，隨即再集合境外工程師與付款人頭，瞄準GD於去年7月在台北小巨蛋舉辦的演唱會。

檢警調查，劉旻岳主導的黃牛集團運作分工精密，集團聘請來自美國、中國、香港的工程師，代號「瑞一」、「Kaka」，利用虛構的外國護照資料註冊會員帳號，配合自動化搶票程式瞬間掃票。為突破實名制入場核對，集團除了冒用他人個資購買同行票，同時透過證件助理向民眾借用身分證、健保卡，換取入場手環後再轉交顧客，讓黃牛客免經查驗即可混入會場。

最終，該集團搶得GD演唱會門票157張，劉男隨後每張加價9000元至65000元不等轉售，票面總金額高達103萬220元。

北檢去年10月、12月分別指揮警方發動兩波搜索，並在劉嫌住處及座車內查獲尚未脫手的GD演唱會門票100張，以及其他各類演唱會票券共307張，同時攔截到大量交易對話紀錄。

檢方認為，劉嫌夫妻在面對前案審理期間仍不知悔改，對國內藝文市場秩序造成嚴重衝擊，因此建請法院從重量刑；主嫌劉旻岳目前已聲押獲准，明日將移審法院。

點圖放大header
點圖放大body

