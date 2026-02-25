自由電子報
娛樂 日韓

「M・R」身份大反轉 不是目黑蓮 清晨直擊女主播從他家出門

日媒《女性SEVEN》日前釋出一張男女神祕剪影，外界瘋猜男主角是「Snow Man」29歲成員目黑蓮。（翻攝自X）日媒《女性SEVEN》日前釋出一張男女神祕剪影，外界瘋猜男主角是「Snow Man」29歲成員目黑蓮。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本八卦圈再投震撼彈！日媒《女性SEVEN》日前釋出一張男女神祕剪影，預告將揭開「重量級國民偶像與人氣女主播」的戀情真相，並暗示男方名字縮寫為「M・R」，瞬間引爆網友瘋猜。外界一度鎖定「Snow Man」29歲成員目黑蓮，但答案今（25）日揭曉，男主角其實是32歲的宮館涼太！

宮館涼太2在團內以「王子角色」著稱，被粉絲暱稱為「館樣」。（翻攝自X）宮館涼太2在團內以「王子角色」著稱，被粉絲暱稱為「館樣」。（翻攝自X）

宮館涼太2005年加入傑尼斯事務所（現為星達拓娛樂），2020年隨Snow Man正式出道，在團內以「王子角色」著稱，被粉絲暱稱為「館樣」。形象一向優雅穩重的他，如今卻爆出與日本電視台27歲主播黑田Miyu發展過夜情，反差之大震撼粉絲圈。

日本電視台27歲主播黑田Miyu。（翻攝自X）日本電視台27歲主播黑田Miyu。（翻攝自X）

報導指出，日前不到清晨7點，就直擊黑田主播從宮館住處出發前往日本電視台上班，疑似前一晚留宿男方家中。更爆料女方自今年起頻繁出入該住處，兩人戀情其實在去年已悄悄升溫。由於顧慮宮館的偶像身分，小倆口多半選擇在家約會，行事低調。

面對緋聞，宮館所屬經紀公司僅回應：「是朋友之一。」日本電視台則表示：「關於員工私事，依慣例不予評論。」

