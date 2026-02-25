韓國「灶咖女神」又來了 與數字天團驚人互動曝光

頌樂。（種子音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕韓國「灶咖女神」Solar頌樂繼去年六月推出首支中文單曲後，以自然不做作的魅力，成功拉近與台灣粉絲的距離。時隔數月，她再度捎來好消息——將於三月發行第二首中文單曲《總有一顆屬於你的星球》，持續拓展個人音樂版圖，這次更驚喜聯手人氣天團告五人合作，碰撞出不同化學反應。

提及與告五人的合作契機，頌樂坦言，一開始公司確實提出了幾組不同音樂單位作為合作方向參考，但當她第一次聽到告五人的作品時，內心充滿了溫暖與力量。她笑說，當下腦中只浮現一句話——「就決定是他們了！」為了讓合作更有溫度，頌樂也主動邀請告五人前來觀賞自己的演唱會。演出雙方也在後台相見歡，互贈準備好的小禮物，也為這次跨界合作揭開了最自然、也最美好的序幕。

頌樂。（種子音樂提供）

這首《總有一顆屬於你的星球》也是頌樂首次與樂團合作，談到這段全新嘗試，她坦言自己既緊張又興奮，「一直在想會不會擦出完全不同的火花。」相較於之前團體或個人的活動，這次與樂團的交流更有音樂性，對她而言既是挑戰，也是一次難得的學習機會。她笑說，聽到告五人版本的編曲後，感覺歌曲被注入了更立體的生命力，也讓她更期待這首作品的問世。

告五人。（相信音樂提供）

而對於首次與韓國藝人合作，告五人同樣直呼驚喜。團員分享，一開始其實有些擔心語言與溝通節奏，但實際合作後完全改觀，「頌樂的發音很好，錄音也比預想的更快，在合作前期視訊會議的時候，中文就講得很好了！」對她敬業又投入的態度留下深刻印象。在合作過程中，告五人也有了很多新的嘗試，即便偶爾語言不通，但雙方很盡力地彼此交流，從一開始的生疏到後來默契漸長，告五人表示：「很像在玩一個新的團，也希望頌樂玩得開心！」《總有一顆屬於你的星球》將於3月9日正式數位上架。

