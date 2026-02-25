自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

捧紅Jolin…王牌經紀人蔣承縉捲入男網紅命案 判賠150萬元

〔記者張文川／台北報導〕曾任蔡依林、蕭亞軒等多位天后的王牌經紀人蔣承縉（本名蔣篤全），2022年5月其位於台北市瑞安街的豪宅驚傳命案，31歲吳姓男網紅到蔣家過夜，隔天竟暴斃於床上，吳的家屬控告蔣涉過失致死、遺棄等罪，台北地檢署認定死因是服藥過量，蔣的罪證不足，處分不起訴確定；死者家屬另提民事訴訟求償557萬元，北院民事庭認定蔣應負50%責任，判蔣應賠償150萬元。可上訴。

2022年5月13日，吳姓網紅工程師與蔣承縉相約用餐後，留宿於蔣承縉的大安區住處，隔日發現吳男暴斃，蔣承縉打119叫救護車，救護員到場確定吳已死亡；蔣向警方供稱，吳男生前曾失控吼叫，失足滾下樓梯，他以為是喝醉酒所致，第一時間扶吳男回床上休息，沒想到自己睡醒後發現，吳男已失去生命跡象。

蔣承縉。（資料照，記者潘少棠攝）蔣承縉。（資料照，記者潘少棠攝）

警方勘驗現場查無外力介入跡象，吳男也無明顯外傷，但家屬質疑死因，檢方會同法醫相驗結果顯示，吳男身上傷痕為皮肉傷，並非致命死因，經採集吳男遺體及蔣男的毛髮化驗，證實2人體內皆有多重藥物殘留，死因應是用藥過量所致。

檢方調查，吳男生前曾出現歇斯底里等服藥過量反應，蔣雖目擊吳摔下樓梯，但摔傷並非致命傷，也無法確認是由誰提供；而吳男失足跌落後，蔣只是扶吳回床上休息，蔣並沒有一定要有送醫等救護作為的義務，並非見死不救，過失致死、遺棄的罪證不足，處分不起訴處分。

吳男的母親另提民事求償官司，主張蔣承縉提供含有MDMA、PMA等成分的搖頭丸和威士忌供吳混合施用，致兒子出現興奮、在地板游泳、手腳亂踢、四肢張開以為在玻璃帷幕上，從2樓樓梯跌落至1樓致多處瘀傷，蔣明知其已舉止異常、神智不清且滾下樓梯，卻未協助送醫，反而跑去入睡，隔天上午11點多才報案，致救治不及而中毒身亡，應負賠償責任，訴請喪葬費、扶養費、精神慰撫金等共557萬多元。

蔣承縉答辯說，當時他只認識吳2個月，彼此了解有限，吳當天到他住處後就拿出2顆搖頭丸，2人各以加水的威士忌服藥，藥丸並非他提供，相驗解剖報告也顯示摔傷與死亡沒有因果關係，且當天也是他第1次吃搖頭丸，不知道吳服用後的反應算不算異常。

北院法官依刑事調查卷證，沒有證據證明是蔣提供藥物，且蔣家外傭也證稱沒看過蔣吸食、服用毒品；但法官也認為，吳男跌落樓梯後，蔣理應警覺異狀，嚴重可能會致命，且蔣當時仍能攙扶、背負吳男回2樓放到床上，可見蔣的神智清醒，有判斷能力，具有「保證人」地位。

判決指出，蔣男未及時施救，卻逕自服用安眠藥入睡，其「不作為」與吳的死因有因果關係，應負賠償責任，但吳是自願服用毒品，應自行承擔一半過失責任，因此判蔣應賠償吳母150萬餘元。可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中