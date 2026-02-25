捧紅Jolin…王牌經紀人蔣承縉捲入男網紅命案 判賠150萬元

〔記者張文川／台北報導〕曾任蔡依林、蕭亞軒等多位天后的王牌經紀人蔣承縉（本名蔣篤全），2022年5月其位於台北市瑞安街的豪宅驚傳命案，31歲吳姓男網紅到蔣家過夜，隔天竟暴斃於床上，吳的家屬控告蔣涉過失致死、遺棄等罪，台北地檢署認定死因是服藥過量，蔣的罪證不足，處分不起訴確定；死者家屬另提民事訴訟求償557萬元，北院民事庭認定蔣應負50%責任，判蔣應賠償150萬元。可上訴。

2022年5月13日，吳姓網紅工程師與蔣承縉相約用餐後，留宿於蔣承縉的大安區住處，隔日發現吳男暴斃，蔣承縉打119叫救護車，救護員到場確定吳已死亡；蔣向警方供稱，吳男生前曾失控吼叫，失足滾下樓梯，他以為是喝醉酒所致，第一時間扶吳男回床上休息，沒想到自己睡醒後發現，吳男已失去生命跡象。

蔣承縉。（資料照，記者潘少棠攝）

警方勘驗現場查無外力介入跡象，吳男也無明顯外傷，但家屬質疑死因，檢方會同法醫相驗結果顯示，吳男身上傷痕為皮肉傷，並非致命死因，經採集吳男遺體及蔣男的毛髮化驗，證實2人體內皆有多重藥物殘留，死因應是用藥過量所致。

檢方調查，吳男生前曾出現歇斯底里等服藥過量反應，蔣雖目擊吳摔下樓梯，但摔傷並非致命傷，也無法確認是由誰提供；而吳男失足跌落後，蔣只是扶吳回床上休息，蔣並沒有一定要有送醫等救護作為的義務，並非見死不救，過失致死、遺棄的罪證不足，處分不起訴處分。

吳男的母親另提民事求償官司，主張蔣承縉提供含有MDMA、PMA等成分的搖頭丸和威士忌供吳混合施用，致兒子出現興奮、在地板游泳、手腳亂踢、四肢張開以為在玻璃帷幕上，從2樓樓梯跌落至1樓致多處瘀傷，蔣明知其已舉止異常、神智不清且滾下樓梯，卻未協助送醫，反而跑去入睡，隔天上午11點多才報案，致救治不及而中毒身亡，應負賠償責任，訴請喪葬費、扶養費、精神慰撫金等共557萬多元。

蔣承縉答辯說，當時他只認識吳2個月，彼此了解有限，吳當天到他住處後就拿出2顆搖頭丸，2人各以加水的威士忌服藥，藥丸並非他提供，相驗解剖報告也顯示摔傷與死亡沒有因果關係，且當天也是他第1次吃搖頭丸，不知道吳服用後的反應算不算異常。

北院法官依刑事調查卷證，沒有證據證明是蔣提供藥物，且蔣家外傭也證稱沒看過蔣吸食、服用毒品；但法官也認為，吳男跌落樓梯後，蔣理應警覺異狀，嚴重可能會致命，且蔣當時仍能攙扶、背負吳男回2樓放到床上，可見蔣的神智清醒，有判斷能力，具有「保證人」地位。

判決指出，蔣男未及時施救，卻逕自服用安眠藥入睡，其「不作為」與吳的死因有因果關係，應負賠償責任，但吳是自願服用毒品，應自行承擔一半過失責任，因此判蔣應賠償吳母150萬餘元。可上訴。

