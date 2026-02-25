自由電子報
娛樂 最新消息

龍千玉憶曹西平感嘆「無常」 妙語點評歌壇四大天王

龍千玉坐鎮《唱歌給你聽》。（中天電視提供）龍千玉坐鎮《唱歌給你聽》。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視、中天熱門歌唱節目《唱歌給你聽》最新一集迎來重磅嘉賓，台語歌后龍千玉受邀坐鎮。節目一開場，主持人杜忻恬與李子森特別翻唱了經典歌曲《天生自然》，這首原本由龍千玉與曹西平合唱的曲目，讓龍千玉聽完後感觸極深。她感性表示，聽到如此青春透亮的聲音，讓她不禁思考「是無常先到還是明天先到」，並分享人生中許多事雖難以瞬間放下，但可以試著學會淡淡看待。

杜忻恬、李子森演唱《天生自然》獲好評 。（中天電視提供）杜忻恬、李子森演唱《天生自然》獲好評 。（中天電視提供）

龍千玉也在節目中大方分享拍片秘辛。她回憶起當年與袁小迪合作拍攝《男人情女人心》MV時，由於袁小迪已多年未唱歌，在拍攝背對背拉手的動作時顯得極度僵硬、不自然，甚至被導播調侃是否需要去「復健」一下，逗趣的往事逗得全場大笑，她也大方推薦歌迷去點閱這首經典MV觀看這可愛的一幕。

談及合作過的歌壇男歌手，龍千玉展現極高的情商與聯想力，將多位天王比喻成酒。她認為蔡小虎如年份久遠的高檔紅酒般沉穩豪氣；袁小迪則像個性鮮明、聲音後勁強勁的威士忌；翁立友的情感圓潤豐富，宛如暖心的白蘭地；而楊哲的聲音耐聽且讓人舒服，簡直是順口不刺激的陳年老酒。

許志豪自嘲「消毒酒精」，杜忻恬虧李子森是「混酒」許志豪自嘲「消毒酒精」，杜忻恬虧李子森是「混酒」

有趣的是，主持群也互開玩笑。杜忻恬形容搭檔李子森是「混酒」，幽默表示因為他唱每首歌都有不同味道，且「特別容易醉」。曾是龍千玉師弟的許志豪，則與龍千玉合唱《相逢的酒》驚艷全場，他更自嘲是「消毒酒精」，謙稱自己雖然其貌不揚，但如同酒精般「百搭」且隨處被需要，甚至開玩笑說龍姐找不到男伴時，隨時可以呼叫他這瓶「消毒酒精」，令全場一陣大笑。

☆飲酒過量  有害健康  禁止酒駕☆

