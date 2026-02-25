自由電子報
娛樂 最新消息

馬年聚財「黃金財水」這樣準備！大咖女星加碼分享「種財根」秘訣

葉啟田與主持群一起拜晚年。（高流提供）葉啟田與主持群一起拜晚年。（高流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「 2026真愛秀．藍寶石大歌廳」將於5/9、5/10在高流登場，邀來秀場天王黃西田與苗可麗、侯怡君掌舵主持棒，趁著馬年開春，主持群與「寶島歌王」葉啟田夢幻合體拜晚年，只見四人拿起毛筆秀書法實力，各自寫下充滿寓意的吉祥字「吉、金、進、滿」，預祝演唱會買氣金光閃閃、票房滿出來。

葉啟田與主持群一起拜晚年。（高流提供）葉啟田與主持群一起拜晚年。（高流提供）

擅長畫畫的苗可麗特別在題「滿」字時發揮創意，以「金鑽」入字，畫上了一顆閃亮的鑽石符號，侯怡君忍不住誇讚：「根本就是為藍寶石量身打造，太鑽（賺）啦！」神情專注寫下「進」字的葉啟田謙虛自評：「寫不好啦！但希望這個字能招來福氣，觀眾都進來！錢也進來！」

四人被稱為藍寶石「福祿壽喜」，更不藏私地提供自己招財開運撇步；葉啟田特別傳授大家：「在農曆二月初二『土地公伯』聖誕這天的正午時分，準備一個洗臉盆大小的容器裝水，投入十幾枚十元硬幣，讓午後陽光直射曬足 20 至 30 分鐘，這盆匯聚天時地利的『黃金財水』再端回室內安置於牆角財位，保證讓家中氣場大發財！」

苗可麗、侯怡君寫吉祥話。（高流提供）苗可麗、侯怡君寫吉祥話。（高流提供）

苗可麗則是分享了超強的「門口吸金大法」，她透露春節期間會準備三個紅包袋，各自裝進象徵「一路發」的 168 元硬幣（含兩枚 50 元、六枚 10 元與八枚 1 元），並在袋上寫下「招財進寶」字樣。「最關鍵的動作是將袋口『朝內』壓在門口踏墊下，象徵將過路財氣統統掃進家門！」，為新的一年扎下「穩賺不賠」的財根。

「2026 真愛秀．藍寶石大歌廳」 5/9、5/10於高流登場，門票於全省ibon 售票（機台及網站同步販售）熱賣中，詳情請上高流官網查詢。

