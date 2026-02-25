自由電子報
娛樂 電視

米可白罕提想再婚！孫綻認「台股三萬五千點」備戰結婚基金

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫綻和米可白穩定交往3年，今出席經紀公司伊林娛樂開工團拜，提到今年農曆年特地返鄉高雄過節，把難得的長假全數留給家人，至於情人節，他則在年前「過了一整個禮拜的情人節」，因米可白動鼻息肉切除手術，孫綻在那段時間化身貼身看護，全心照顧剛動完鼻子小手術的女友。

伊林開工團拜，楊鎮（左起）、安妮、孫綻。（記者胡舜翔攝）伊林開工團拜，楊鎮（左起）、安妮、孫綻。（記者胡舜翔攝）

他細數看護日常，包括幫忙記住醫師叮嚀、留意身體狀況，因醫院環境不易休息，更需要有人在旁協助，雖然換藥時疼痛難忍，但對方仍不忘向他道謝，讓他直言：「即便是小手術，心裡還是會擔心害怕，能陪在身邊我也很開心。」他透露人在生病時特別脆弱，照顧的過程讓他更清楚對方真正的需要。

之前米可白罕見提及想結婚的想法，孫綻聽聞後，坦言自己早早開始準備「結婚基金」，笑說現在台股三萬五千點，他表示努力存錢是希望未來能給對方安穩生活，無論是成家或是創業，都希望多一份底氣。

米可白。（資料照，記者陳奕全攝）米可白。（資料照，記者陳奕全攝）

至於過年紅包，他毫不猶豫笑說「一定要包」，還打趣表示：「我都當看護了，她還能不滿意嗎？」

此外，孫綻今年農曆年沒到鹿港女友家拜年，全都回高雄陪伴家人，因他去年忙工作未能回家，今加上一月經歷奶奶過世，讓他深刻體會「陪伴家人真的很重要」，這次幾乎整個年假都與家人黏在一起，連心愛的貓咪「車輪餅」也一同帶回家過年。

