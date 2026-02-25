陳大天涉閃兵「10個月0收入」 妻揭吃老本、轉當市場菜脯運送工

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉樸去年12月29日和陳大天登記結婚，作為新手媳婦，今年迎來婚後第一個農曆年，她今出席經紀公司伊林娛樂新春團拜，談到夫妻倆首度安排雙方家族一起圍爐，有趣的是，劉樸的爸爸與公公都愛喝高粱，意外成了「酒友」，席間還相約「下次過年再一起喝」，讓她看了覺得相當溫馨。談到成為媳婦的心情，她形容是「多了一個爸爸、媽媽，被疼愛的感覺」，過年雙方也都有準備紅包，彼此心意滿滿。

伊林開工團拜，劉樸分享新婚心情。（記者胡舜翔攝）

而陳大天去年5月涉及閃兵，近10個月工作全無，如今成了她的「賢內助」，在家全力支援她的工作，不僅幫忙拍業配影片、剪影片、寫腳本，還分享主持技巧。雖然老公目前收入不如以往，但她強調彼此經濟獨立、互相cover，「我們已經是一家人了，不會計較你的、我的。」

她也透露老公這段時間沒閒著，除了幫她工作，還協助爸爸賣菜脯、幫忙送貨，兩個月就賣出五、六百罐，在木柵市場也能買到。

至於是否被長輩催生？劉樸坦言目前還好，「再等等」，現階段仍以工作為主，今年預計將有3部舞台劇。婚禮方面，她也直言今年場地不太好訂，可能會延到明、後年，「目前沒有特別準備，就先存錢，因為真的知道辦婚禮不容易，所以先緩緩。」

但夫妻倆完成一項特別的儀式，就是在廣澤宮進行「合婚拜拜」，並請來好友賴銘偉協助。她解釋這是向祖先稟告兩人已成婚的儀式，當天剛好也是廣澤宮的開工日，流程從清晨7點多採買供品、拜拜到擲筊確認祖先「吃飽了」，前後約一個小時，還準備了喜糖，象徵提前「預習婚禮」。她笑說，擲筊時一度因忘記阿公、阿嬤的名字而沒一次成功。

