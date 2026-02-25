圓23年夢想！蔡依林空降布拉格遇失控狀況 驚認「她比我漂亮」

〔記者張釔泠／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林神曲之一《布拉格廣場》收錄於2003年《看我72變》專輯，近來Jolin受邀擔任星宇航空航線大使，以全新風貌重新詮釋《布拉格廣場》，當年MV其實是在台北拍攝，這次跨越9千公里實地取景，Jolin也圓了在23年前未能親赴布拉格拍攝MV的夢。

蔡依林完成當年未親赴布拉格拍攝MV的遺憾。（凌時差提供）

《布拉格廣場 （JOLIN Version）》數位單曲今天（25日）全球上線，Jolin擔任單曲製作人，親自操刀改編，布拉格的城市風景對她來說很像一幅畫，因此這次改編的方向，比較像可以馬上把大家帶進某一個明信片裡頭的感覺，Jolin表示，從演唱者到製作人的角色轉換中，盡量讓自己不要想太多，希望呈現創作當下的心境，過程像是在「玩」，在十分「鬆」的狀態下完成。

蔡依林首次挑戰《布拉格廣唱》裡的RAP段落。（凌時差提供）

她邀請金曲製作人陳君豪協力統籌音樂，並交由新銳電子音樂人Flowstrong翻新編曲，風格融合 Alternative R&B 與 Hip hop，與原曲華麗古典流行質地截然不同，也首次挑戰《布拉格廣場》裡的RAP段落。Jolin說：「原曲本身很經典，只要一改編，就會帶來對比的壓力，所以我讓自己不要想太多，而是專注在當下的狀態，去思考現在的我會如何詮釋這首歌。」

蔡依林擔任製作人，親自操刀改編。（凌時差提供）

與單曲同樣在今天首播的全新MV，也是《布拉格廣場》第一次抵達它的靈感誕生之地，蔡依林連續兩日走訪了老城廣場、天文鐘，在伏爾塔瓦河遊船上欣賞查理大橋，Jolin表示旅遊大部分時候是喘息的空間，對於這樣子的探索時間感到很自由，所以她很喜歡跟姐妹們一起旅行；而不一樣的建築風格，也是她每一次到歐洲旅行時，最喜歡收進眼底的東西。

導演安排蔡依林與騎士、駿馬的唯美畫面。（凌時差提供）

蔡依林與駿馬拍MV，新的一年一馬當先。（凌時差提供）

MV中亦藏有多項巧思及彩蛋，像是以騎士象徵歌迷長年的陪伴，有趣的是，導演特別安排一匹駿馬，想打造出Jolin與騎士、駿馬的唯美畫面，怎料拍不到一會兒，馬就突然在草地上狂奔起來，主人差點都追不上了，Jolin笑著說：「遇到一匹飆馬，應該是想要下班了。」不過也讓現場的大家感受到駿馬奔騰的充沛活力，剛好又適逢馬年，可謂是新年一馬當先，而不只駿馬，還有以華麗長毛與優雅氣質著稱的阿富汗獵犬，當Jolin看到獵犬飄逸的頭髮，直嚷：「她比我還漂亮！」更爆料朋友都說自己很像阿富汗獵犬。

