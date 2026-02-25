自由電子報
娛樂 電視

王品澔衰捲「粿王風波」又碰奶奶過世 簡廷芮老公主動出手了

〔記者蕭方綺／台北報導〕簡廷芮去年10月捲入粿粿、王子的「粿王風波」，還因一起參與美國行，一度被點名與王品澔互動過界，當時她的老公賴冠儒火速跳出護妻，親自發聲止血，風波才算暫時落幕。而王品澔因此事深陷風暴，他今出席經紀公司伊林娛樂的新春開工團拜，問他是否有後悔美國行？他搖頭表示：「畢竟是自己沒看過的地方，多體驗也滿好的。」

其實王品澔這4個月心情也是動盪不安，除了緋聞事件，加上他73歲的奶奶從去年10月住院，一直到今年1月1日離世，讓他心情大受影響，好在如今已調適好，可以專心工作、認真生活。

伊林開工團拜，王品澔。（記者胡舜翔攝）伊林開工團拜，王品澔。（記者胡舜翔攝）

至於緋聞引發討論，他強調並沒有特別要澄清什麼，「我沒有辦法控制每一個人的行為跟想法，就專注在自己身上。」並說自己與事件當事人其實「完全沒有聯絡」，唯一有聯繫的人只有簡廷芮的老公賴冠儒，對方過年時有主動約他打籃球，但沒聊過這件緋聞。然而和王子、粿粿等人的友情散掉會可惜？他回：「沒有散掉，下次什麼時間點還會再相聚。」

王品澔過年期間和簡廷芮老公賴冠儒一起打籃球，看來兄弟情不受緋聞風波影響。（翻攝自IG）王品澔過年期間和簡廷芮老公賴冠儒一起打籃球，看來兄弟情不受緋聞風波影響。（翻攝自IG）

王品澔也強調自己和賴冠儒之間沒有不愉快，「也沒有再提這些事情，很專心在運動，唯一聊的就是好久沒打球了，也有關心我家人過世。」先前被外界注意到暴瘦，王品澔坦言體重已經慢慢回來，「那段時間真的吃不太下，瘦到大概7公斤左右，現在回來很多，大概回來一半。」他也笑說被阿公照顧得很好，「有慢慢養回來。」

此外，談到過世的奶奶，他滿臉哀戚，他透露今年農曆年對家人來說格外不同，「這是第一次過年沒有奶奶的新年。」因此，全家人也把更多時間留給阿公陪伴。王品澔的阿公長達17年親自照顧奶奶，因奶奶20年前中風，後來又有紅斑性狼瘡、乳癌，阿公從生活起居到大小事幾乎一手包辦，只是奶奶離開後，阿公一度變得相當空虛，家人也投入很多心力陪在他身邊，希望慢慢讓他適應。

簡廷芮（右）與老公賴冠儒。（翻攝自IG）簡廷芮（右）與老公賴冠儒。（翻攝自IG）

去年奶奶10月因器官衰竭加上發燒再度住院，當時已經認不出人、叫不出名字，但讓他印象深刻的是，有一次奶奶因肺積水突然無法呼吸，需要緊急急救，「她叫了阿公的名字，還說了一句『我愛你』，就昏倒了。」他感性表示，奶奶真的很愛阿公，也覺得那一刻她可能已經準備要離開，「很幸運的是，那次急救有回來，讓他們又多了兩個月可以陪伴她。」

被問到是否有夢到奶奶，王品澔坦言在拍攝《媽祖在人間》期間，奶奶離開，自己反而沒有夢到她。出殯當天，他下午還得進組拍戲，送完奶奶最後一程後就回到劇組工作。沒想到，劇組裡一位演順風耳的演員卻夢到他的奶奶，夢中是到王品澔的奶奶在廟外面叫他的名字，這段經歷也讓他心中百感交集。他也說，過年期間仍有向奶奶拜拜，「其實一直很想再夢到她。」

