娛樂 最新消息

（專題）天王天后有情有義不切割經紀人！羅志祥扛父親責任 她喪父郭富城親自扶靈

〔記者張釔泠／專題報導〕金曲歌后彭佳慧爆出切割罹癌前經紀人風波，不過演藝圈內也有許多有情有義的天王天后，與經紀人的關係昇華為家人，彼此之間不離不棄令人感動。

羅志祥與小霜感情如同家人。（翻攝自IG）羅志祥與小霜感情如同家人。（翻攝自IG）

「小豬」羅志祥與經紀人小霜合作28年，小霜陪羅志祥闖蕩演藝圈，挺過毀滅式感情風暴等，兩人早已培養出堅不可摧的革命情感，小霜多年前透過試管嬰兒生出一對混血兒女，羅志祥當自己的孩子看待，對他們百般呵護，希望他們不孤單，小霜也曾發文表示：「雖然我們沒有血緣，但謝謝小豬給孩子滿滿的愛，補上他們缺少的父愛，讓他們成長過程不必自卑。」

老蕭與Summer成為人生伴侶。（翻攝自IG）老蕭與Summer成為人生伴侶。（翻攝自IG）

「老蕭」蕭敬騰2007年出道就簽給經紀人Summer，Summr操盤他的演藝事業，一手將他推向「金曲歌王」的寶座，2023年老蕭向Summer求婚，兩人也從合作夥伴到成為終生伴侶，去年底Summer的父親林光寧生病出入加護病房，之後不敵病魔離世，老蕭都守護著愛妻，陪伴她走過喪父之痛。

林依晨（左二）、周美豫（右二）相互支持。（翻攝自IG）林依晨（左二）、周美豫（右二）相互支持。（翻攝自IG）

林依晨17歲入行即由周美豫擔任經紀人，至今合作26年，林依晨受訪曾坦承周美豫很懂她、也很包容她，2013年林依晨拍《蘭陵王》大紅，正是事業爆發期，周美豫感受到她有點疲憊，鼓勵林依晨暫時放下工作去英國留學。周美豫有導演夢，林依晨也力挺到底，在她執導的《失明》擔任監製並主演，一路以來兩人互相支持，成為演藝圈典範。

郭富城與經紀人小美合作 超過30年。（翻攝自微博）郭富城與經紀人小美合作 超過30年。（翻攝自微博）

小美為郭富城成立「小美工作室」打理事業。（翻攝自微博）小美為郭富城成立「小美工作室」打理事業。（翻攝自微博）

香港天王郭富城與經紀人「小美」梁美薇的交情也為人稱道，小美是香港演藝圈才女，為許多經典曲填詞，1993年小美放棄了移民計畫，為郭富城解決合約糾紛後，兩人開始正式合作，她成立「小美工作室」，多年來旗下只有郭富城一人，專心打理天王的大小事，郭富城除了將財產全權交由小美管理，小美父親過世時，郭富城帶著老婆去送別最後一程，出殯時更是親自幫忙扶靈，畫面讓外界動容。

body

