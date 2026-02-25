自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

TWICE三登吉米秀！《Strategy》美國霸榜17週 3億播放再翻紅

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE日前3度登上NBC王牌深夜節目《吉米秀》，距上次登場相隔近3年，這次帶來話題單曲《Strategy》，將攝影棚變成K-POP派對現場。

TWICE 3度登上《吉米秀》，人氣無敵。（翻攝自X）TWICE 3度登上《吉米秀》，人氣無敵。（翻攝自X）

《Strategy》原本在2024年12月發行，因收錄於Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》原聲帶，再度吸引歐美市場關注；這首歌不只「翻紅」，還直接在美國告示牌Hot 100榜單連續17週進榜，Spotify累積播放量突破3億次。

當晚TWICE以潮流感造型登場，舞台設計走力量與性感兼具的風格，強烈舞步加上自信眼神，把「Hot Girl」氣場發揮到極致。

今年1月，TWICE從溫哥華起跑，展開第6次世界巡演《THIS IS FOR》北美場；2月在貝爾蒙特公園連開3場，採用360度開放式舞台，觀眾不論坐哪都能正面直擊。

除了團體經典曲目，還安排個人舞台與特別單位演出，像是《獵魔女團》原聲帶《TAKEDOWN》現場版，成為粉絲熱議橋段；這波巡演將一路延燒到4月奧斯汀，北美共20個城市、35場演出。

台北則在3月20日至22日登上大巨蛋，4月下旬，更將成為首組登上東京國立競技場的海外藝人，5月、6月還要橫掃歐洲8座城市，整個巡演橫掃43個地區、78場演出，規模寫下團史新高。

https://youtu.be/Sz_wWzgh-vQ?si=OsJ6VfNTTdpOkR43

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中