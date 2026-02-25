TWICE三登吉米秀！《Strategy》美國霸榜17週 3億播放再翻紅

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣女團TWICE日前3度登上NBC王牌深夜節目《吉米秀》，距上次登場相隔近3年，這次帶來話題單曲《Strategy》，將攝影棚變成K-POP派對現場。

TWICE 3度登上《吉米秀》，人氣無敵。（翻攝自X）

《Strategy》原本在2024年12月發行，因收錄於Netflix動畫《Kpop 獵魔女團》原聲帶，再度吸引歐美市場關注；這首歌不只「翻紅」，還直接在美國告示牌Hot 100榜單連續17週進榜，Spotify累積播放量突破3億次。

當晚TWICE以潮流感造型登場，舞台設計走力量與性感兼具的風格，強烈舞步加上自信眼神，把「Hot Girl」氣場發揮到極致。

今年1月，TWICE從溫哥華起跑，展開第6次世界巡演《THIS IS FOR》北美場；2月在貝爾蒙特公園連開3場，採用360度開放式舞台，觀眾不論坐哪都能正面直擊。

除了團體經典曲目，還安排個人舞台與特別單位演出，像是《獵魔女團》原聲帶《TAKEDOWN》現場版，成為粉絲熱議橋段；這波巡演將一路延燒到4月奧斯汀，北美共20個城市、35場演出。

台北則在3月20日至22日登上大巨蛋，4月下旬，更將成為首組登上東京國立競技場的海外藝人，5月、6月還要橫掃歐洲8座城市，整個巡演橫掃43個地區、78場演出，規模寫下團史新高。

https://youtu.be/Sz_wWzgh-vQ?si=OsJ6VfNTTdpOkR43

