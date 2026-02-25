自由電子報
酒駕撞死運將進入國民參審程序 邱軍出庭後鞠躬致歉

藝人邱軍今天為酒駕肇事案在基隆出庭，開完庭後表示，「我會為自己犯下的錯誤去承擔一切，希望可以還給被害人一個公道」。（記者林嘉東攝）藝人邱軍今天為酒駕肇事案在基隆出庭，開完庭後表示，「我會為自己犯下的錯誤去承擔一切，希望可以還給被害人一個公道」。（記者林嘉東攝）

〔記者林嘉東／基隆報導〕「運轉人生」原唱邱軍涉酒駕撞死排班計程車司機駕車逃逸，全案進入國民參審程序。基隆地院今（25）日上午進行準備程序。邱軍在開完庭後面對媒體訪問說：「我會為自己犯下的錯誤去承擔一切，希望可以還給被害人一個公道。」

另面對媒體追問：「是否有跟被害人家屬達成和解？」邱軍答稱，盡力想辦法達成這個目標。此外，邱軍也對粉絲喊話說，做了一些很多對不起愛我的人、以及粉絲們的事情，隨後鞠躬向社會大眾道歉。

「國民法官法」規定，參與審判的國民法官不參與準備程序，而是由職業法官開庭進行準備程序，今天上午10時許在國民法庭審理，由審判長簡志龍、施又傑、李辛茹組成的合議庭，與邱軍與辯護律師、公訴檢察官，逐一針對本案審理時所有爭點、調查證據等事項整理成「審理計畫」，接著將進行選任國民法官程序，隨機抽選出6位國民法官、4位備位國民法官，擇日與3位職業法官共組合議庭審理本案。

邱軍2024年12月27日凌晨和女友、友人到基隆市某餐館狂灌啤酒、小米酒，他凌晨4點多開車載女友離開，在基隆市信一路撞上路邊的2名計程車司機，致1死1傷，邱軍肇事逃逸2天後投案；基隆地檢署去年5月將邱軍依酒駕致死等罪嫌起訴，全案進入國民參審程序。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

