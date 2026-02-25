清晨被直擊！Snow Man宮舘涼太疑戀主播女神 事務所回應了

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本人氣男團「Snow Man」向來話題、銷量雙收，其中被粉絲暱稱「舘大人」的32歲成員宮舘涼太，近日被日媒《女性SEVEN》直擊，與日本電視台王牌主播黑田みゆ疑似熱戀ing，感情甜蜜。

報導指出，2月某個清晨、不到早上7點，黑田從宮舘住處離開，直接前往東京汐留的日本電視台上班，知情人士透露，今年以來，她頻繁出入宮舘住處，兩人關係明顯升溫。

宮舘涼太（左）與日本電視台王牌主播黑田みゆ被爆戀愛ing。（翻攝自女性SEVEN）

偏偏這一天，日本全國都在為2026冬季奧運熱血倒數，鏡頭卻轉向偶像與主播的私生活，對比感十足。

宮舘在Snow Man中以優雅從容著稱，說話節奏刻意留白，被粉絲稱為「焦らしTIME」王者，從年輕族群到熟女粉絲都被他獨特氣質圈粉。

黑田みゆ則被看好為日本電視台「水卜主播接班人」，目前主持晨間資訊節目《DayDay.》，外型甜美、專業形象清新，是台內重點培養的年輕王牌。

日媒前一晚就預告國民級偶像和超人氣主播戀愛。（翻攝自女性SEVEN）

演藝圈相關人士透露，兩人從去年開始逐漸熟識，性格坦率真誠、沒有心機，互動自然升溫。宮舘向來重視粉絲形象，因此見面多在自宅，低調進行；還有爆料指出，黑田每次前往前都會特別整理美甲、準備料理。

不過面對媒體詢問，宮舘所屬事務所簡短回應：「只是朋友之一。」日本電視台則表示：「員工私人生活不予評論。」

