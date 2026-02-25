自由電子報
娛樂 最新消息

（影音）黃國昌選到底？ 李正皓卓冠廷賭500份雞排

李正皓（左）、卓冠廷昨在網路節目《94要客訴》拿500份雞排賭黃國昌是否選新北市長。（翻攝自Youtube）李正皓（左）、卓冠廷昨在網路節目《94要客訴》拿500份雞排賭黃國昌是否選新北市長。（翻攝自Youtube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕代表民眾黨參選新北市長的黃國昌，近日被發現偷偷撤下競選看板，23日又脫口稱「不排除加入李四川團隊」，外界懷疑他已在盤算退選，但黃國昌24日又爆氣罵媒體「惡意下標」，表示他根本沒有說過不選了。

對此，網路節目《94要客訴》主持人李正皓和來賓、新北市議員卓冠廷曬出2人在節目中影片，卓冠廷霸喊：「影片為證，只要11月28投票日當天，投票單上有黃國昌，我跟李正皓發500份雞排。」

最近有網友發現，黃國昌掛在淡水中山路一棟公寓大廈外牆的競選布條突然消失，鄉民們再度質疑起他選新北的決心。對此，黃國昌接受名嘴朱凱翔主持的廣播節目時特別做出解釋，宣稱淡水風比較大，他的看板有一角已經脫落，是為了安全著想才先撤下來。

而黃國昌還被問到藍白合議題時，脫口稱如果李四川出線，不排除會加入李四川團隊，讓黃國昌盤算退選的質疑聲浪高漲。

然而黃國昌似乎對此相當生氣，昨在民眾黨舉行的記者會上表示，有關競選看板撤掉的原因，他已說得很清楚，但還是看到有媒體說他不選了，這根本是「惡意下標」，「這已經不是新聞倫理跟新聞專業的問題，這也不是識字能力的問題！」

相關影片：（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）

