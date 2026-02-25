自由電子報
娛樂 日韓

1萬人搶400名額！Stray Kids穿越朝鮮 Felix慘被吐槽

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國8人偶像男團Stray Kids春節推出特別企劃《Soul Beam with Stray Kids》，在Hami Video獨家上架後，火速登上收視冠軍，成功創造話題。

原本該企劃只開放400位粉絲參與韓國現場錄影，沒想到吸引超過1萬人報名，競爭率高達1:25，變成新年最難搶門票。

Stray Kids表演《소리꾼（Thunderous）》，現場氣氛熱烈。（Hami Video提供）Stray Kids表演《소리꾼（Thunderous）》，現場氣氛熱烈。（Hami Video提供）

「설빔」在韓文有新年穿新衣的意思，節目把概念玩到最大，現場粉絲全穿韓服應援，攝影棚秒變古代宮廷派對。

Stray Kids一開場先用招牌舞台《CEREMONY》炸翻全場，當氣氛正要衝頂，畫面突然出現神祕漩渦：「全員被吸進去。」醒來已身在朝鮮時代，古裝世界觀正式啟動。

Felix換上陰間使者造型，一出場用低沉嗓音喊：「神仙們，跟我一起走吧。」氣場滿分，不料下一秒卻被主持人李壽根吐槽：「朝鮮人怎麼會叫Felix？」Felix淡定回：「我本名是李龍馥。」全場爆笑加尖叫，直接化解身分危機。

Felix穿上陰間使者造型服。（Hami Video提供）Felix穿上陰間使者造型服。（Hami Video提供）

節目中，Stray Kids挑戰「99秒五種傳統遊戲」任務，節奏快到喘不過氣，打畫片一出手則讓人秒想起《魷魚遊戲》；另外像是擲柶、踢毽子輪番上陣，還有轉「大象鼻」後踢鞋進洞這種暈到不行的高難度操作，壓軸則是抽桌巾任務，要在不打翻滿桌食物的情況下抽走桌布，緊張感直線飆升。

《Soul Beam with Stray Kids》已在Hami Video全台獨家上架。

