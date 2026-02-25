自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

結婚多年依舊甜蜜！ 舒淇曬夫妻搞怪自拍閃瞎粉絲

舒淇曬出與老公馮德倫的自拍。（翻攝IG）舒淇曬出與老公馮德倫的自拍。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節期間，不少藝人把握難得假期與親友相聚，女星舒淇也在社群平台分享年節生活點滴，從好友聚餐到與另一半相處的溫馨時光，一系列自然不做作的照片曝光後，立刻吸引粉絲按讚留言，直呼「這才是最真實的幸福模樣」。

舒淇曬出的照片中，最引人注目的莫過於她與老公馮德倫的搞怪自拍。兩人毫不避諱地對著鏡頭做出誇張表情，完全拋開明星包袱，展現私下隨性的一面。結婚多年來始終維持低調作風的夫妻檔，難得公開互動，讓不少粉絲直呼甜蜜指數爆表。

舒淇（右）與老公馮德倫（中）及好友林熙蕾聚會合照。（翻攝IG）舒淇（右）與老公馮德倫（中）及好友林熙蕾聚會合照。（翻攝IG）

從畫面可見，舒淇素顏或淡妝入鏡依舊神采奕奕，膚質細緻透亮，笑容自然燦爛；馮德倫則神情放鬆，擺出搞笑表情，兩人互動流露出長年累積的默契。雖然結婚多年未育，但夫妻感情穩定，網友也紛紛留言稱讚兩人活出自在的婚姻樣貌。

舒淇曬出與好友林熙蕾的自拍。（翻攝IG）舒淇曬出與好友林熙蕾的自拍。（翻攝IG）

除了夫妻合照外，舒淇也分享與多年好友林熙蕾的同框畫面。兩位女星久違合體，不僅展現凍齡外貌，也散發成熟自信的氣質，讓不少粉絲驚呼是「女神級聚會」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中