結婚多年依舊甜蜜！ 舒淇曬夫妻搞怪自拍閃瞎粉絲

舒淇曬出與老公馮德倫的自拍。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕農曆春節期間，不少藝人把握難得假期與親友相聚，女星舒淇也在社群平台分享年節生活點滴，從好友聚餐到與另一半相處的溫馨時光，一系列自然不做作的照片曝光後，立刻吸引粉絲按讚留言，直呼「這才是最真實的幸福模樣」。

舒淇曬出的照片中，最引人注目的莫過於她與老公馮德倫的搞怪自拍。兩人毫不避諱地對著鏡頭做出誇張表情，完全拋開明星包袱，展現私下隨性的一面。結婚多年來始終維持低調作風的夫妻檔，難得公開互動，讓不少粉絲直呼甜蜜指數爆表。

舒淇（右）與老公馮德倫（中）及好友林熙蕾聚會合照。（翻攝IG）

從畫面可見，舒淇素顏或淡妝入鏡依舊神采奕奕，膚質細緻透亮，笑容自然燦爛；馮德倫則神情放鬆，擺出搞笑表情，兩人互動流露出長年累積的默契。雖然結婚多年未育，但夫妻感情穩定，網友也紛紛留言稱讚兩人活出自在的婚姻樣貌。

舒淇曬出與好友林熙蕾的自拍。（翻攝IG）

除了夫妻合照外，舒淇也分享與多年好友林熙蕾的同框畫面。兩位女星久違合體，不僅展現凍齡外貌，也散發成熟自信的氣質，讓不少粉絲驚呼是「女神級聚會」。

