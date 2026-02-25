自由電子報
娛樂 最新消息

饅頭媽生了！ 剖腹淚喊痛到快受不了

饅頭媽與四寶女兒同框。（圖／翻攝自IG）饅頭媽與四寶女兒同框。（圖／翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前舉辦性別派對的網紅「饅頭媽」林榆芯日前舉辦性別派對，肚裡四寶是女娃，日前透露突發狀況，醫生還問饅頭發是否考慮提前生產，預產期原定本月28日，23日提前進入產房待產，今（25）日凌晨發文透露已經生下愛女。

凌晨2時左右，饅頭媽在IG發文透露，這次採取半身麻醉剖腹產，雖然不是第一次進產房，但生產體驗卻完全出乎意料，且距離上次生產隔5年，忘了生越多，子宮收縮會更痛的生理機制，形容那種痛感並非形容詞，「真的痛到快受不了。」

不過經歷痛不欲生折磨，饅頭媽聽到愛女啼哭聲瞬間，眼淚完全止不住，坦言那一刻「身體在崩潰，心卻在發光」，看著寶寶平安降臨，一切都顯得非常值得。

頭媽IG全文：

恭喜我。
母女均安 
歡迎仙寶到來

這次又是新的生產體驗
半身麻醉剖腹產！

我真的以為自己生過幾次了
應該很可以。

結果完全不是…

距離上一次生產已經五年，
我竟然忘了——
生越多，子宮收縮會更痛。

那種痛不是形容詞，
是真的痛到快受不了的那種。

上半身沒有麻醉，
意識超清楚。
醫生在裡面拉扯、把小孩抱出來的那一刻
我心裡只剩一句話：

「天啊怎麼那麼痛」

但偏偏，
當我聽到她哭的瞬間，
眼淚直接更止不住的流。

很痛。
真的痛不欲生。

但也真的很值得.

