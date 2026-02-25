談舊愛馬景濤！前妻自曝戀愛腦 訂婚後才知相差21歲

馬景濤感情世界備受關注。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕64歲台灣資深演員馬景濤過去有過兩段婚姻，前妻吳佳尼近日在直播中談及往事，意外透露當年交往時曾鬧出「不知道年齡差距」的插曲，引發網友熱烈討論，也讓這段昔日戀情再度成為話題。

吳佳尼日前在法國巴黎與兩名兒子一同慶祝43歲生日，並透過直播分享近況。談到與馬景濤的過往，她坦言當年因為年紀尚輕，直到準備訂婚時才真正意識到兩人之間的年齡差距。她透露，當時父親曾嚴肅詢問：「你知道他幾歲嗎？」並嚴肅表示「我覺得你（們）倆不合適」。

吳佳尼回憶，訂婚後鼓起勇氣詢問馬景濤年齡時，對方一度感到驚訝，以為她早已知情。當得知他當時已44歲時，她坦言內心相當震驚，原本以為對方只是三十多歲，一時之間甚至不知如何回應。但她最後仍以「看起來年輕就好」回應，決定繼續走下去。

（左起）馬景濤次子馬世心、馬景濤長子馬世天、馬景濤前妻吳佳尼。（翻攝自微博）

她也提到，當年步入婚姻時，父親為她準備好房子與車子，希望女兒能風光出嫁，並未向男方收取聘金，可說是在物質條件上相當優渥。至於婚戒大小，她則表示並不在意，直言自己從小生活無虞。

兩人最終於2017年結束婚姻關係，各自展開新生活。近年馬景濤的感情動向同樣受到關注，據悉他已與小自己26歲的女友Jane穩定交往。日前他在直播中替女友慶生，準備蛋糕並送上祝福，大方表達對另一半努力向上的欣賞之情。

