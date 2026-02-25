自由電子報
娛樂 最新消息

阿信發文成另類速報！地震後秒速貼文 粉絲笑稱「人體地震儀」

阿信地震後發文吸引粉絲關注。（翻攝自IG）阿信地震後發文吸引粉絲關注。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕宜蘭外海昨（24日）中午發生芮氏規模5.6地震，全台多地明顯有感，不少民眾紛紛在社群平台回報震度與感受。其中，五月天主唱阿信的即時反應也成為話題焦點，地震發生後不久便在社群發文，引來粉絲大批留言互動。

地震於中午12時37分發生，震感持續數秒，不少人直呼晃動明顯。就在震動結束不久，阿信隨即在個人社群貼出一個「張嘴驚訝」的表情符號，簡單卻貼切地傳達當下心情。

貼文曝光後，短時間內湧入大量歌迷回應，不少人紛紛留言回報所在地震感情況，包括「台中有感」、「桃園晃很大」、「剛剛嚇一跳」、「真的好搖」等，也有人形容當下震動突然，「還以為椅子要壞掉了」，留言區宛如即時災情回報區。

此外，阿信發文速度之快也讓網友驚嘆不已，有人笑稱「阿信也太即時」、「根本人體地震速報」，甚至戲稱他是「現代候風地動儀」，還有粉絲表示還好有追蹤阿信，那不然連地震都不知道！幽默互動掀起討論。

