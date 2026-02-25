GD強硬反擊酸民！經紀公司提告逾百人 部分嫌疑人已認罪

「GD」G-DRAGON經紀公司開告酸民。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天王「G-DRAGON」權志龍近來頻遭網路惡意言論攻擊，所屬公司Galaxy Corporation日前正式採取法律行動，宣布已對超過百名涉嫌散布不實訊息與惡意誹謗的網友提出刑事告訴，展現強硬維權態度。消息曝光後，引發外界高度關注，也顯示公司對藝人名譽保護的決心。

經紀公司指出，相關案件是透過粉絲檢舉以及長期蒐證整理而成，已依涉嫌違反韓國資訊通信相關法規中的名譽毀損條款提起訴訟。公司強調，對於蓄意散布謠言、惡意中傷及侵害藝人人格權的行為，未來都將採取零容忍態度處理。

請繼續往下閱讀...

據了解，調查單位目前已針對多個大型網路平台展開追查，包括韓國論壇Nate Pann、Naver、DC Inside、theqoo，以及社群平台X等地的貼文內容進行蒐證與比對，並已鎖定多名發文者身分。

目前已有部分嫌疑人坦承相關行為，警方完成初步偵訊後已移送檢察機關審理，後續將由司法單位決定處分結果；至於仍否認指控者，案件則持續由警方進一步偵辦釐清。

公司同時表示，由於案件已進入司法程序，基於偵查不公開與個資保護原則，暫時無法揭露涉案人士的具體身分。不過未來將持續擴大民事與刑事追訴範圍，並加強監控網路平台動態，以確保藝人權益不再受到侵害。

此外，經紀公司也強調，無論是韓國境內或海外網路空間，只要涉及對藝人的惡意攻擊，都將依法追究責任，並呼籲粉絲協助蒐集相關資料，包括貼文連結、發文時間、帳號資訊與截圖等，以利後續法律行動推動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法